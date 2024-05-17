Меню
В каком порядке смотреть аниме "Моя геройская академия"?
В каком порядке смотреть аниме "Моя геройская академия"?
Олег Скрынько
17 мая 2024
Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:
Моя геройская академия
»:
«Моя геройская академия», сезон 1.
«Моя геройская академия: Тренировка спасателей», OVA 1.
«Моя геройская академия», сезон 2.
«Моя геройская академия: Смертельная тренировка», OVA 2.
«Моя геройская академия: Восхождение Всемогущего», OVA 3.
«Моя геройская академия: Два Героя», фильм.
«Моя геройская академия», сезон 3.
«Моя геройская академия: Сделай это! Тренировка на выживание», ONA.
«Моя геройская академия», сезон 4.
«Моя геройская академия: Восхождение героев», фильм.
«Моя геройская академия», сезон 5.
«Моя геройская академия: Миссия мировых героев», спецвыпуск.
«Моя геройская академия: Миссия мировых героев», фильм.
«Моя геройская академия: Лига героев, бейсбол», OVA.
«Моя геройская академия: Смейся! Как будто ты в аду», OVA.
«Моя геройская академия», сезон 6.
«Моя геройская академия», сезон 7.
Моя геройская академия
комедия, боевик, приключения, аниме
2016, Япония
8.0
