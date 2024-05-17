Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме В каком порядке смотреть аниме "Моя геройская академия"?

Олег Скрынько 17 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Порядок просмотра аниме «Моя геройская академия»:

  • «Моя геройская академия», сезон 1.
  • «Моя геройская академия: Тренировка спасателей», OVA 1.
  • «Моя геройская академия», сезон 2.
  • «Моя геройская академия: Смертельная тренировка», OVA 2.
  • «Моя геройская академия: Восхождение Всемогущего», OVA 3.
  • «Моя геройская академия: Два Героя», фильм.
  • «Моя геройская академия», сезон 3.
  • «Моя геройская академия: Сделай это! Тренировка на выживание», ONA.
  • «Моя геройская академия», сезон 4.
  • «Моя геройская академия: Восхождение героев», фильм.
  • «Моя геройская академия», сезон 5.
  • «Моя геройская академия: Миссия мировых героев», спецвыпуск.
  • «Моя геройская академия: Миссия мировых героев», фильм.
  • «Моя геройская академия: Лига героев, бейсбол», OVA.
  • «Моя геройская академия: Смейся! Как будто ты в аду», OVA.
  • «Моя геройская академия», сезон 6.
  • «Моя геройская академия», сезон 7.

Моя геройская академия
Моя геройская академия комедия, боевик, приключения, аниме
2016, Япония
8.0
