Когда выйдет 3 сезон сериала «Плакса»?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Плакса» — российский сериал о подростках, стартовавший в сентябре 2023 года на телеканале СТС. Шоу также можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink и на сайте ctc.ru. На данный момент проект насчитывает два сезона во восемь эпизодов в каждом. Премьера второго сезона состоялась в декабре 2024 года. Работа над третьим сезоном уже идет, однако информации о нем пока нет. Можно предположить, что новые серии будут представлены в конце 2025 года. В центре сюжета — девочка-подросток Маша, которая из роскошного района Москвы переезжает с родителями в провинциальный городок и идет в обыкновенную школу. Там главная героиня подвергается травле, впервые влюбляется и основывает собственную музыкальную группу.

Плакса
Плакса драма, музыка
2023, Россия
8.0
