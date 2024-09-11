Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы В каком порядке смотреть «Леди Баг и Супер-Кот»?

В каком порядке смотреть «Леди Баг и Супер-Кот»?

Олег Скрынько 11 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Леди Баг и Супер-Кот» — французская анимационная франшиза для детской аудитории. Это история о девочке-подростке Маринетт Дюпен-Чен, которая втайне является супергероиней Леди Баг. Ее напарником выступает Супер-Кот, с которым она вместе защищает Париж от зла. При этом Маринетт не знает, что под маской Супер-Кота скрывается ее одноклассник Адриан, в которого она влюблена. В то же время Адриан питает романтические чувства к Леди Баг, не зная, что ею является Маринетт.

Франшиза состоит из оригинального мультсериала, который насчитывает пять сезонов, полнометражного мультфильма, трех спецэпизодов и аниме-короткометражки. Смотреть эти проекты можно в порядке их выхода или же согласно сюжетной хронологии. Если вам ближе второй способ, то последовательность такая:

  1. Сезон 1, эпизод 25: «Леди Баг и Супер-Кот — Начало, часть 1»
  2. Сезон 1, эпизод 26: «Каменное сердце — Начало, часть 2»
  3. Сезон 1, эпизоды 1–24
  4. Сезон 2, эпизоды 1–26
  5. Специальный эпизод «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе»
  6. Сезон 3, эпизоды 1–6
  7. Специальный эпизод «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев»
  8. Сезон 3, эпизоды 7–26
  9. Сезон 4, эпизоды 1–26
  10. Сезон 5, эпизоды 1–4
  11. Специальный эпизод «Леди Баг и Супер-Кот из Альтернативной Вселенной: Приключения в Париже»
  12. Сезон 5, эпизоды 5–28
  13. Фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»
  • Отдельный трехминутный аниме-фильм «Леди Баг PV»

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Леди Баг и Супер-кот
Леди Баг и Супер-кот комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Елена Незнаю 17 декабря 2024, 08:57
Неправильно, в эпизоде Шанхая показана шкатулка, а в конце 2 и в начале 3 сезона её нет.
17 декабря 2024, 08:57 Ответить
Андрей Ржищев 7 января 2025, 21:46
Добавьте в конец фильм:"Леди Баг и Супер-Кот. Лондон. На краю света".
7 января 2025, 21:46 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше