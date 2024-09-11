В каком порядке смотреть «Леди Баг и Супер-Кот»?

«Леди Баг и Супер-Кот» — французская анимационная франшиза для детской аудитории. Это история о девочке-подростке Маринетт Дюпен-Чен, которая втайне является супергероиней Леди Баг. Ее напарником выступает Супер-Кот, с которым она вместе защищает Париж от зла. При этом Маринетт не знает, что под маской Супер-Кота скрывается ее одноклассник Адриан, в которого она влюблена. В то же время Адриан питает романтические чувства к Леди Баг, не зная, что ею является Маринетт.
Франшиза состоит из оригинального мультсериала, который насчитывает пять сезонов, полнометражного мультфильма, трех спецэпизодов и аниме-короткометражки. Смотреть эти проекты можно в порядке их выхода или же согласно сюжетной хронологии. Если вам ближе второй способ, то последовательность такая:
