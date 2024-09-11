В каком порядке смотреть «Леди Баг и Супер-Кот»?

Наш ответ:

«Леди Баг и Супер-Кот» — французская анимационная франшиза для детской аудитории. Это история о девочке-подростке Маринетт Дюпен-Чен, которая втайне является супергероиней Леди Баг. Ее напарником выступает Супер-Кот, с которым она вместе защищает Париж от зла. При этом Маринетт не знает, что под маской Супер-Кота скрывается ее одноклассник Адриан, в которого она влюблена. В то же время Адриан питает романтические чувства к Леди Баг, не зная, что ею является Маринетт.



Франшиза состоит из оригинального мультсериала, который насчитывает пять сезонов, полнометражного мультфильма, трех спецэпизодов и аниме-короткометражки. Смотреть эти проекты можно в порядке их выхода или же согласно сюжетной хронологии. Если вам ближе второй способ, то последовательность такая:

Сезон 1, эпизод 25: «Леди Баг и Супер-Кот — Начало, часть 1» Сезон 1, эпизод 26: «Каменное сердце — Начало, часть 2» Сезон 1, эпизоды 1–24 Сезон 2, эпизоды 1–26 Специальный эпизод «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе» Сезон 3, эпизоды 1–6 Специальный эпизод «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев» Сезон 3, эпизоды 7–26 Сезон 4, эпизоды 1–26 Сезон 5, эпизоды 1–4 Специальный эпизод «Леди Баг и Супер-Кот из Альтернативной Вселенной: Приключения в Париже» Сезон 5, эпизоды 5–28 Фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»