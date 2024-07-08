Меню
Кто озвучивал на русском мультфильм «10 жизней»?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 8 июля 2024
Наш ответ:

«10 жизней» — анимационный фэнтезийный мультфильм, вышедший в российский прокат 12 июня 2024 года. Главным героем этой истории выступает пушистый кот по имени Беккет. Некогда он был спасен студенткой Роуз, которая стала его хозяйкой. Живя в атмосфере любви и заботы, избаловавшийся Беккет не ценит то, что имеет. Как известно, у котов девять жизней, но так случается, что однажды Беккет утрачивает их все, однако добрый ангел дает коту еще один шанс. Заключается он в том, что Беккету предстоит побыть в шкуре десяти разных животных.

В русском дубляже главных героев озвучили Андрей Левин (Беккет), Анна Слынько (Роуз), Александра Богданович (Грейс), Валерий Чеботаев (Кэмерон и Кирк), Иван Чабан (Ларри), Андрей Матвеев (Хэппи), Михаил Черняк (профессор Крэйвен), а также Артем Казюханов, Вера Неверова, Диана Желтаногова, Егор Матвеенко и Есения Пирог.

Perfect blue 19 ноября 2024, 13:50
Хороший мульт!
19 ноября 2024, 13:50
