Что случилось Рокотовым из сериала "По законам военного времени"?

Наш ответ:

5 сезон сериала «По законам военного времени» стал последним, в которым фигурировал Иван Рокотов. Авторы ясно дали понять, что любимый персонаж зрителей, сыгранный актером Евгением Воловенко, уже не вернется в сериал. Персонаж погиб, что позволило сценаристам переключиться на новые сюжеты в 6 и 7 сезонах.



Кратко напомним, о чем сериал. Июль 1941 года ставит перед Иваном Рокотовым, лучшим следователем киевской военной прокуратуры, непростые задачи. На фоне наступления фашистов на Киев, напряженная обстановка в городе лишь усугубляется. Внезапное прибытие Николая Мирского, заместителя главного военного прокурора РККА из Москвы, ставит начало созданию особого отдела в военной прокуратуре фронта. Этот отдел, в который входят Рокотов и опытная следовательница Светлана Елагина, получает задачу расследовать особо важные дела. Их работа охватывает не только передовые позиции в Киевском укрепрайоне, но и сам город, где преступный мир становится все более активным, объединяясь с немецкими диверсантами. Некоторые чиновники советской власти также не остаются в стороне, стремясь извлечь выгоду из бедствия народа.