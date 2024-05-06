Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что случилось Рокотовым из сериала "По законам военного времени"?

Олег Скрынько 6 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

5 сезон сериала «По законам военного времени» стал последним, в которым фигурировал Иван Рокотов. Авторы ясно дали понять, что любимый персонаж зрителей, сыгранный актером Евгением Воловенко, уже не вернется в сериал. Персонаж погиб, что позволило сценаристам переключиться на новые сюжеты в 6 и 7 сезонах.

Кратко напомним, о чем сериал. Июль 1941 года ставит перед Иваном Рокотовым, лучшим следователем киевской военной прокуратуры, непростые задачи. На фоне наступления фашистов на Киев, напряженная обстановка в городе лишь усугубляется. Внезапное прибытие Николая Мирского, заместителя главного военного прокурора РККА из Москвы, ставит начало созданию особого отдела в военной прокуратуре фронта. Этот отдел, в который входят Рокотов и опытная следовательница Светлана Елагина, получает задачу расследовать особо важные дела. Их работа охватывает не только передовые позиции в Киевском укрепрайоне, но и сам город, где преступный мир становится все более активным, объединяясь с немецкими диверсантами. Некоторые чиновники советской власти также не остаются в стороне, стремясь извлечь выгоду из бедствия народа.

По законам военного времени
По законам военного времени военный, детектив, драма
2016, Россия/Украина
0.0
Aleks Ivanov 9 мая 2025, 14:56
Такого бреда я еще видел. Почему нельзя снять нормальный фильм про войну? Последних 20 лет у нас вообще нормальных фильмов не снимают. Или пошлятину и бред снимают!
9 мая 2025, 14:56 Ответить
