Когда выйдет 3 сезон сериала "Телохранители"?

Наш ответ:

«Телохранители» - комедийный сериал ТНТ, второй сезон которого завершился 6 марта. Учитывая популярность проекта, неудивительно, что его сразу же продлили на третий сезон. Однако точная дата выхода продолжения еще не анонсирована. Вероятно, премьера третьего сезона состоится следующей зимой.



Напомним сюжет комедии. Три челябинских боксера, готовясь к Чемпионату мира, решают подзаработать на московском турнире по боям без правил. Однако их нарушение режима не остается незамеченным — главный тренер исключает их из сборной. Огорченные, они ужинают в ресторане, обсуждая свое возвращение домой. В это же время там проходит деловая встреча влиятельного адвоката. Неожиданно между спортсменами и его охраной вспыхивает конфликт, и парни демонстрируют свои бойцовские навыки. Итог — отделение полиции и угроза тюремного срока. Однако адвокат предлагает им выбор: стать его личными телохранителями или отправиться за решетку. Боксеры принимают неожиданное решение — сменить спортивную форму на элегантные костюмы.

