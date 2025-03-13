Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон сериала "Телохранители"?

Когда выйдет 3 сезон сериала "Телохранители"?

Олег Скрынько 13 марта 2025 Дата обновления: 13 марта 2025
Наш ответ:

«Телохранители» - комедийный сериал ТНТ, второй сезон которого завершился 6 марта. Учитывая популярность проекта, неудивительно, что его сразу же продлили на третий сезон. Однако точная дата выхода продолжения еще не анонсирована. Вероятно, премьера третьего сезона состоится следующей зимой.

Напомним сюжет комедии. Три челябинских боксера, готовясь к Чемпионату мира, решают подзаработать на московском турнире по боям без правил. Однако их нарушение режима не остается незамеченным — главный тренер исключает их из сборной. Огорченные, они ужинают в ресторане, обсуждая свое возвращение домой. В это же время там проходит деловая встреча влиятельного адвоката. Неожиданно между спортсменами и его охраной вспыхивает конфликт, и парни демонстрируют свои бойцовские навыки. Итог — отделение полиции и угроза тюремного срока. Однако адвокат предлагает им выбор: стать его личными телохранителями или отправиться за решетку. Боксеры принимают неожиданное решение — сменить спортивную форму на элегантные костюмы.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Телохранители
Телохранители комедия, криминал
2023, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше