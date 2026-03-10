Сколько серий в сериале «Солдат по кличке Рекс»?

Российский военный мини-сериал «Солдат по кличке Рекс» (2026) состоит из четырех серий. Сюжет основан на книге В. Сопельника «Рядовой Рекс» и рассказывает историю немецкой овчарки, ставшей помощником разведчиков в 1943 год. Съемки проекта проходили в 2025 году. Премьера состоялась 23 февраля на телеканале НТВ.
Действие разворачивается осенью 1943 года. По сюжету на разведгруппу Громова нападает немецкая овчарка, из-за чего солдаты вынуждены открыть огонь и тем самым выдать свое местоположение. После обстрела Громов забирает собаку и с помощью хирурга спасает ей жизнь. После Громов пытается найти с хвостатым общий язык.
