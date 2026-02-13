Чем закончится сериал «Твое сердце в надежных руках»?

«Твое сердце в надежных руках» — отечественная мелодрама, увидевшая свет в 2026 году. Рассказываем, чем он завершился.
Сериал «Твое сердце в надежных руках» закончился хэппи-эндом для главных героев.
В кульминации Татьяна лишилась своей клиники, переписав ее на бывшего мужа Григория, чтобы вызволить любимого Руслана из беды. Однако справедливость восторжествовала: спасенный ею когда-то влиятельный пациент вмешался в ситуацию и заставил Григория вернуть украденную собственность. Предательница Ксения, строившая козни, тоже осталась ни с чем — ее обманул сообщник Игорь.
Через три месяца мы видим совершенно другую Татьяну. Она счастлива, работает в своей клинике, а Руслан стал для нее не просто любимым, но и надежным партнером. Главная новость, которую она сообщает в финале — она ждет двойню.
Судьбы остальных героев сложились так:
Создатели подарили зрителям классическую мелодраму, где добро торжествует, а каждый получает по заслугам.
