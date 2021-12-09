В какой серии турецкого сериала «Бесценное время» Айлин умрет?

Героиня умерла во время родов в 140-й серии. Создателям сериала пришлось вывести Айлин из сюжета в связи с уходом исполнительницы этой роли Фарах Зейнеп Абдуллах. Интересно, что роль Айлин Акарсу стала для актрисы дебютом на телевидении. Ранее Фарах, получившая актерское образование в Кентском университете, участвовала лишь в любительских театральных постановках. Участие в «Бесценном времени» принесло молодой актрисе известность, в дальнейшем она появилась в целом ряде проектов.
Среди них – «Курт Сеит и Александра» (2014), «Великолепный век: Империя Кесем» (2016-2017), «Гюлизар» (2018).
