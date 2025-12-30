Где и на какой реке снимали сериал «Большая вода»?

«Большая вода» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, приключения, боевик и драма. Шоу состоит из одного сезона, который включает 16 эпизодов. Премьера состоялась на телеканале НТВ в декабре 2025 года.
Высказывались предположения, что сериал снимался либо на Дальнем Востоке, либо в Карелии, но на самом деле творческая команда работала в Твери и Тверской области, то есть в Центральной России. Натурные съемки стартовали в июне 2022 года. Что до реки, то в сериале фигурирует река Мана (приток Енисея). Эта часть съемок велась в Манском районе Красноярского края.
Отслужив много лет на флоте, Егор Ермаков возвращается в родной сибирский поселок к родным. Его младшая сестра уже стала взрослой, первая любовь Егора вышла замуж, а отец все еще надеется, что сын продолжит семейное дело. Егор же собирается вернуться в море, но серия таинственных событий и преступлений вынуждает его остаться. Егора подозревают в убийстве бывшего друга. Кроме того, поселок захватила золотая лихорадка, а связанную с этим преступную группировку возглавляет некий Хозяин. Егор вступает в борьбу с преступниками.
