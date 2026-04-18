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У меня вопрос то-есть песни можно петь любые? И можно ли спеть песню на свой вкус? (а и кстати мне 11 лет) 😁 а и песня Виктора Цоя "песня без слов"
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У меня вопрос то-есть песни можно петь любые? И можно ли спеть песню на свой вкус? (а и кстати мне 11 лет) 😁 а и песня Виктора Цоя "песня без слов"
Задаёт вопрос:
Александр Терентьев
В настоящий момент готовится ответ на этот вопрос.
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Александр Терентьев
19 апреля 2026, 21:50
Не отвечают 😢😢😢😔😔
19 апреля 2026, 21:50
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