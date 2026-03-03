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Cколько серий в турецком сериале "Между"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 марта 2026 Дата обновления ответа: 3 марта 2026

«Между» – турецкий сериал в жанре мелодрама, который продолжает выходить на экраны.

Количество вышедших эпизодов

В турецком сериале «Между» вышло 75 серий. Премьера шоу состоялась 1 декабря 2025 года, тогда как последние на сегодняшний день эпизоды увидели свет 27 февраля 2026 года.

О чем сериал:

Жизнь юной красавицы Мерджан круто меняется после встречи с загадочным Атешем, который спасает её от уличных преследователей. Вскоре незнакомец делает ей шокирующее предложение — заключить фиктивный брак сроком на 187 дней. Для родителей девушки это настоящий подарок судьбы: они давно ищут богатого жениха, чтобы поправить бедственное финансовое положение, и даже уговаривали дочь на расчёт.

Но истинные мотивы Атеша гораздо мрачнее. Движимый жаждой мести, он ненавидит будущего тестя, которого считает виновником своего трагического прошлого. Девушка для него — лишь инструмент, пешка в хитроумной и жестокой игре. Однако планы начинают рушиться, когда между молодыми людьми вопреки всему вспыхивают настоящие чувства, и Мерджан перестаёт быть для Атеша просто разменной монетой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Между
Между драма, мелодрама
2025, Турция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
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Наталья Гордеева 5 марта 2026, 21:24
Очень классный сериал смотрю на одном дыхании и пересматриваю все серии которые смотрела вот только не нашла серии с 68 по 70 и с 71 по 75 на приложении вк видео где смотрела , а на иви только вышли с 11 по 13 серии
5 марта 2026, 21:24 Ответить
Анастасия Пахаренко 21 марта 2026, 10:57
в ответ на сообщение Наталья Гордеева от 5 марта 2026, 21:24
Здравствуйте закачайте приложение зона там уже до 88 серии.
21 марта 2026, 10:57 Ответить
Анастасия Пахаренко 21 марта 2026, 10:58
Сериал да супер,но один вопрос почему в первой серии она сбросила его в какую то яму он что умер или это опять интрига?
21 марта 2026, 10:58 Ответить
Слава Славина 12 апреля 2026, 00:39
Прекрасный сериал и замечательные актёры. Эмин Гюненч и Ильсу Демирджи очень хорошо вжились в роли, и между ними — неподдельная страсть, как принято говорить — настоящий химический процесс. Эмин после «Мачехи» и «Обмана» — открытие года. В нём сочитается всё: и глаза, и тело, и рост, и харизма — всё, что цепляет русских женщин. Думаю, после этого сериала он будет на расхвате у режиссёров. Ильсу, конечно, ещё совсем ребёнок, но не уступает Эмину — воюет с ним на равных. Может, мне кажется, что между ними действительно есть чувства и в жизни. В ВК много видео, как Эмин и Ильсу на съёмочной площадке общаются, обнимаются, и, по-моему, даже не скрывают свою любовь, хотя на шоу Эмин отрицает отношения с Ильсу, ссылаясь на то, что она совсем юная. Поживём — посмотрим, как будет на самом деле. Эмин — парень уже взрослый, самое время обзавестись семьёй, а Ильсу как раз очень подходит ему в качестве жены. И, конечно, нас зрителей волнует только один вопрос— почему всего 100 серий!?? Этот прокисший клюквенный щербет показывают уже четвёртый сезон, а такую любовь сняли такую малость. Как такое вообще возможно!? Мы все требуем продолжение сериала "Между"!
12 апреля 2026, 00:39 Ответить
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