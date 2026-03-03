Cколько серий в турецком сериале "Между"?

«Между» – турецкий сериал в жанре мелодрама, который продолжает выходить на экраны.

В турецком сериале «Между» вышло 75 серий. Премьера шоу состоялась 1 декабря 2025 года, тогда как последние на сегодняшний день эпизоды увидели свет 27 февраля 2026 года.

Жизнь юной красавицы Мерджан круто меняется после встречи с загадочным Атешем, который спасает её от уличных преследователей. Вскоре незнакомец делает ей шокирующее предложение — заключить фиктивный брак сроком на 187 дней. Для родителей девушки это настоящий подарок судьбы: они давно ищут богатого жениха, чтобы поправить бедственное финансовое положение, и даже уговаривали дочь на расчёт.



Но истинные мотивы Атеша гораздо мрачнее. Движимый жаждой мести, он ненавидит будущего тестя, которого считает виновником своего трагического прошлого. Девушка для него — лишь инструмент, пешка в хитроумной и жестокой игре. Однако планы начинают рушиться, когда между молодыми людьми вопреки всему вспыхивают настоящие чувства, и Мерджан перестаёт быть для Атеша просто разменной монетой.