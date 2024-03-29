Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет третий сезон сериала «Анна-детективъ»?

Когда выйдет третий сезон сериала «Анна-детективъ»?

Олег Скрынько 29 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Детективный сериал с элементами мистики «Анна-детективъ» насчитывает два сезона. Премьера первого состоялась в 2016 году, тогда как второй выходил с осени 2020 года по весну 2021-го. Несмотря на то, что шоу обзавелось кругом преданных поклонников и снискало признание, официальный анонс третьего сезона последовал далеко не сразу. Это даже привело к тому, что на ресурсе Change.org фанатами была запущена петиция с требованием все же запустить в производство продолжение.

Долгожданный третий сезон «Анны-детектива» должен стартовать на канале ТВЦ 7 ноября 2024 года. К главным ролям вернутся Александра Никифорова (Анна) и Дмитрий Фрид (Штольман). Второй сезон завершился совсем не так, как ожидалось, так что публика осталась обескуражена. В предстоящих сериях зрители узнают, получится ли у Штольмана вернуть Анну. Ожидается, что третий сезон будет состоять из тридцати эпизодов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анна-детективъ
Анна-детективъ детектив, мелодрама
2016, Россия/Украина
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Виктория Лешкович (Орехова) 8 августа 2024, 13:23
Если это правда, я счастлива ❤❤❤
8 августа 2024, 13:23 Ответить
Елена Шубочкина 3 ноября 2024, 13:40
Посмотрела программу ТВЦ на 7 ноября. Нет сериала "Анна-детектив" 3-й сезон!. И никакой информации о том, когда будет и будет ли вообще...
3 ноября 2024, 13:40 Ответить
Yulia Yurchenko 4 ноября 2024, 11:35
Да, очень обидно. Зачем же так поиздевались над поклонниками сериала, сняв подобную концовку... ждать, видимо, бесполезно
4 ноября 2024, 11:35 Ответить
Анна Казинникова 22 декабря 2024, 20:39
в ответ на сообщение Yulia Yurchenko от 4 ноября 2024, 11:35
Ну, как я понимаю, герои в конце концов сойдутся. Есть сериал Анна и тайны... про современность где главную роль играет Лиза Арзомасова. Действия происходят в Затонске. Главную героиню зовут Анна Штольман и она потомственный медиум. Там говорилось, что еще прапрабабушка еще ее полиции помогала преступников ловить.
22 декабря 2024, 20:39 Ответить
Ольга Б 16 февраля 2025, 11:23
Очень хочется увидеть продолжение, жду с нетерпеньем ,вся семья ждет. Фильмы снятые с новыми актерами не производят ожидаемого эффекта ,от 1 и 2 сезона мы просто обалдели. Будем надеятся ,что продолжение будет и наш любимый сериал еще покарит не покаренные сердца, а сердца тек кто уже порорен наполнит счастьем от просмотра этого великолепия!
16 февраля 2025, 11:23 Ответить
Ekaterina Lukirich 22 апреля 2025, 20:54
Всегда удивляет, зачем снимать сериал с незавершенным сюжетом и не планировать снять концовку?! Остаётся неприятное послевкусие)) какой российский сериал не возьмёшь, почти все не закончено
22 апреля 2025, 20:54 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Где снимали фильм «Балерина»? 1 комментарий
Когда выйдет 2 часть "Кейпоп-охотницы на демонов"? 1 комментарий
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 73 комментария
В какой серии «Основание: Осман» появится Эртугрул? 1 комментарий
В какой серии уйдет Фирузе в турецком сериале «Великолепный век»? 2 комментария
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше