Когда выйдет третий сезон сериала «Анна-детективъ»?

Наш ответ:

Детективный сериал с элементами мистики «Анна-детективъ» насчитывает два сезона. Премьера первого состоялась в 2016 году, тогда как второй выходил с осени 2020 года по весну 2021-го. Несмотря на то, что шоу обзавелось кругом преданных поклонников и снискало признание, официальный анонс третьего сезона последовал далеко не сразу. Это даже привело к тому, что на ресурсе Change.org фанатами была запущена петиция с требованием все же запустить в производство продолжение.



Долгожданный третий сезон «Анны-детектива» должен стартовать на канале ТВЦ 7 ноября 2024 года. К главным ролям вернутся Александра Никифорова (Анна) и Дмитрий Фрид (Штольман). Второй сезон завершился совсем не так, как ожидалось, так что публика осталась обескуражена. В предстоящих сериях зрители узнают, получится ли у Штольмана вернуть Анну. Ожидается, что третий сезон будет состоять из тридцати эпизодов.