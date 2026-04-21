Сколько серий в сериале "Теплый ветер с севера"?

«Теплый ветер с севера» — мелодрама, выпущенная каналом «Россия-1» и стриминговой платформой «Смотрим» в 2026 году.

В сериале «Теплый ветер с севера» 15 серий, вышедших в рамках первого сезона. Показ шоу начался 20 апреля 2026 года.

Марта Васильева — талантливый столичный врач, которая в один миг теряет всё: умирает мать, распадается брак, а саму её увольняют с работы. В попытке начать жизнь заново она переезжает в маленький северный городок Новые Ветры, где становится главврачом местной больницы, находящейся на грани закрытия. Несмотря на разруху, отсутствие персонала и недоверие пациентов, Марта решает во что бы то ни стало спасти больницу и людей, которым она нужна. Однако у неё появляется могущественный противник — бизнесмен, который хочет снести медучреждение, чтобы построить на его месте санаторий. Единственным союзником Марты становится спасатель Василий. Между ними вспыхивают чувства, но внезапно прошлое обоих даёт о себе знать, обнажая трагическую тайну, связывающую их семьи.