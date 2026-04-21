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Сколько серий в сериале "Теплый ветер с севера"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 апреля 2026 Дата обновления ответа: 21 апреля 2026

«Теплый ветер с севера» — мелодрама, выпущенная каналом «Россия-1» и стриминговой платформой «Смотрим» в 2026 году.

Точное количество эпизодов

В сериале «Теплый ветер с севера» 15 серий, вышедших в рамках первого сезона. Показ шоу начался 20 апреля 2026 года.

О чем сериал:

Марта Васильева — талантливый столичный врач, которая в один миг теряет всё: умирает мать, распадается брак, а саму её увольняют с работы. В попытке начать жизнь заново она переезжает в маленький северный городок Новые Ветры, где становится главврачом местной больницы, находящейся на грани закрытия. Несмотря на разруху, отсутствие персонала и недоверие пациентов, Марта решает во что бы то ни стало спасти больницу и людей, которым она нужна. Однако у неё появляется могущественный противник — бизнесмен, который хочет снести медучреждение, чтобы построить на его месте санаторий. Единственным союзником Марты становится спасатель Василий. Между ними вспыхивают чувства, но внезапно прошлое обоих даёт о себе знать, обнажая трагическую тайну, связывающую их семьи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Теплый ветер с севера
Теплый ветер с севера мелодрама
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
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Марина Сиротина 23 апреля 2026, 21:31
Плохая работа режиссёра, плохая игра главных героев! Где вы нашли такую "актрису " на роль Марты, с деревянным неестественным лицом, с надутой губой? Каждый день пытаюсь посмотреть и найти в этом фильме что-то, что может заинтересовать меня в просмотре фильма, но не выдерживаю смотреть этот, мягко говоря, состряпанный наскоро, дешёвый неинтересный фильм! Не стала разбирать игру каждого актёра, но главная героина раздражает очень как своей работой, так и внешним видом!!!! Как можно так непрофессионально подбирать актёров!!!? Фильм отвратительный!!!
23 апреля 2026, 21:31 Ответить
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