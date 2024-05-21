Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»?

«Киберкраш. Влюбиться в твою улыбку» — китайский мелодраматический сериал о киберспорте. Премьера состоялась в 2021 году, первый сезон состоит из 31 эпизода. Шоу не снискало популярности в Китае, но вызвало большой интерес за рубежом, в том числе в России, что побудило создателей взяться за разработку продолжения. Согласно информации, имеющейся в интернете, второй сезон, в котором тоже будет 31 серия, стартует 14 августа 2024 года. Съемки проходят в настоящее время. Сообщается, что предстоящих эпизодах Чен и Туньяо поженятся, а затем к их киберспортивной команде присоединится новая девушка, что приведет к образованию любовного треугольника. Создателем дорамы является Цзя Чан. Главные роли исполняют Кевин Сюй и экс-участница поп-группы WJSN Чэн Сяо.
Вообщем, будем надеяться на совсем иной исход событий. Не будем тыкать пальцем в небо.
мне сердце разобьёт 😭😔😵
Полная чушь не верю
Хотяяя у меня сестра едет в Китай
И я заодно с ней поеду и дам им люлей если разведутся
Ну или я там ему в инсте напишу
Что приеду к вам и дам люлей если разведутся
Я возьму собой метлу чтоб им там дать люлей
Но не спешим, будем надеяться на лучшее!
(Хоть сомневаюсь, что они их любовь затопчут. Тк рейтинг и комментарии их съедят и Дорама будет провалена с из денежками-как аналитик вам говорю)
31 серию ведут к свадьбе тунь Яу и Чена
И во втором сезоне развод и новая девушка у Чена что за жесть
И ещё вопрос Чен столько лет не было девушки и резко он нашёл жену а потом гудбай. нашёл лучше. столько девушек он просто игнорировал и как только в команде появились девушки он сразу влюбился 🙄🙄
Первым делом: я напишу ТАКОЙ отзыв что у них там все начнут третий сезон снимать что бы наладить там всё!
Во вторых: я полечу в Китай с БИТОЙ и там всех режисёров на пол положу!
В третих: я возьму их тупой сценарий и РАЗОРВУ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ!!!
Я это сделаю потому что по мне не какая ДЕВКА не заменит пару Чен+Тонь Яо!!!!
Надеюсь я не одна так считаю....
Режисёры берегитесь!😡
а вообще я всё-таки не верю что они сделают 2 сезон таким или что они вообще его заделают. Эта статья ничем неподвержена поэтому не знаю но если 2 сезон будет (без этого всего) я буду очень рада
будем держать кулачки и надеется что он выйдет
Наверное все фанаты ждут очень сильно и долго второй сезон
И не надо гнать на рыжисеров ище спасибо что два сезон будет
Мне даже интересно что будет в два сезоне
И это девушка может стать просто запасной место луюе или с луюе вот так и из команды не кто не уйдет наверное
Хотя мне кажется уйдет Лау мак
