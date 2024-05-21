Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»?

Наш ответ:

«Киберкраш. Влюбиться в твою улыбку» — китайский мелодраматический сериал о киберспорте. Премьера состоялась в 2021 году, первый сезон состоит из 31 эпизода. Шоу не снискало популярности в Китае, но вызвало большой интерес за рубежом, в том числе в России, что побудило создателей взяться за разработку продолжения. Согласно информации, имеющейся в интернете, второй сезон, в котором тоже будет 31 серия, стартует 14 августа 2024 года. Съемки проходят в настоящее время. Сообщается, что предстоящих эпизодах Чен и Туньяо поженятся, а затем к их киберспортивной команде присоединится новая девушка, что приведет к образованию любовного треугольника. Создателем дорамы является Цзя Чан. Главные роли исполняют Кевин Сюй и экс-участница поп-группы WJSN Чэн Сяо.