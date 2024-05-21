Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»?

Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»?

Олег Скрынько 21 мая 2024
Наш ответ:

«Киберкраш. Влюбиться в твою улыбку» — китайский мелодраматический сериал о киберспорте. Премьера состоялась в 2021 году, первый сезон состоит из 31 эпизода. Шоу не снискало популярности в Китае, но вызвало большой интерес за рубежом, в том числе в России, что побудило создателей взяться за разработку продолжения. Согласно информации, имеющейся в интернете, второй сезон, в котором тоже будет 31 серия, стартует 14 августа 2024 года. Съемки проходят в настоящее время. Сообщается, что предстоящих эпизодах Чен и Туньяо поженятся, а затем к их киберспортивной команде присоединится новая девушка, что приведет к образованию любовного треугольника. Создателем дорамы является Цзя Чан. Главные роли исполняют Кевин Сюй и экс-участница поп-группы WJSN Чэн Сяо.

Rina Spark 21 июня 2024, 05:54
Если Тун яо и Чен разведутся я сама лично к ним прилечу чозабретта
21 июня 2024, 05:54 Ответить
Olesya Sidorova 23 июня 2024, 00:46
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Хаха согл👍👏
23 июня 2024, 00:46 Ответить
Лера Олейникова 25 июня 2024, 22:17
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Ряял,ну всмысле любовный треугольник, я просто писала от радости когда они начали встречаться,ЧО ЗА ДЕВКА,И КАК ЧЕН ПОСМЕТ
25 июня 2024, 22:17 Ответить
Аринка Шайсултанова 27 июня 2024, 18:59
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Я тоже
27 июня 2024, 18:59 Ответить
Вероника Павликова 27 июня 2024, 20:34
в ответ на сообщение Лера Олейникова от 25 июня 2024, 22:17
Могу предположить, что эта девушка будет клеиться к Чену. Хотя это только предположение, но все может оказаться наоборот, что будет не лучше.
Вообщем, будем надеяться на совсем иной исход событий. Не будем тыкать пальцем в небо.
27 июня 2024, 20:34 Ответить
Рита Самчук 30 июня 2024, 21:04
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Соооогл)))))
30 июня 2024, 21:04 Ответить
Наташа Петренко 4 июля 2024, 13:47
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Согласна это полный бред кто это придумал я в шоке это не возможно я только из за них смотрю эту дораму это
мне сердце разобьёт 😭😔😵
Полная чушь не верю
4 июля 2024, 13:47 Ответить
Светлана Егорова 11 июля 2024, 21:41
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Если они расстанутся то я перестану верить в любовь нахц
11 июля 2024, 21:41 Ответить
Просто Тян 15 июля 2024, 13:38
я, прилечу в Китай, и режиссерам люлей дам, если Тунь Яо с Ченом разведутся.
15 июля 2024, 13:38 Ответить
SSKWQV 17 июля 2024, 16:04
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Я с тобой
Хотяяя у меня сестра едет в Китай
И я заодно с ней поеду и дам им люлей если разведутся
Ну или я там ему в инсте напишу
Что приеду к вам и дам люлей если разведутся
17 июля 2024, 16:04 Ответить
SSKWQV 17 июля 2024, 16:07
в ответ на сообщение Просто Тян от 15 июля 2024, 13:38
Я с тобой
Я возьму собой метлу чтоб им там дать люлей
17 июля 2024, 16:07 Ответить
Амирина Тешева 27 июля 2024, 01:06
Капец.. я знала конечно что будет новая девушка в команде и они поженятся..но то что будет треугольник я не ожидала! Очень надеюсь что та же девочка не займет место Туньяо ! И к Туньяо будет особое внимание! И знаете ещё что я поняла что в команде может быть только пять игроков а она будет шестая.. и это значит что кто то из команды уйдёт.. но это тоже не факт она может пойти на замену, но обычно бывает только один в замене. И вообще может его и не быть. Поэтому не факт ,и ещё не чего не понятно. Я конечно расстроилась что будет треугольник ..,думала что та девочка будет просто с кем то другим из команды. Но оказалось что нет.Ну конечно без усложнений не как но так даже и интересно ,но если уже совсем черту перейдет я её порву просто.Будем надеется на лучшее..не ну серьёзно если Чен разведется с Туньяо из за этой ДЕВОЧКИ то я сама туда приеду и их сценарий нахер поменяю. Всем спасибо.
27 июля 2024, 01:06 Ответить
Alina Nikandrova 27 июля 2024, 16:53
Я надеюсь их любовь не разрушит эта девушка. Если режиссёры это сделают, то можно кредит брать и лететь в Китай на съёмочную площадку люлей давать и объяснять насколько нам это важно! Я миллионы раз готова пересматривать эту Дораму, для меня ZGDX семьёй стали!Если их любовь свергнут, то.... Я даже не знаю, что будет(но рыдать я точно буду)
Но не спешим, будем надеяться на лучшее!
(Хоть сомневаюсь, что они их любовь затопчут. Тк рейтинг и комментарии их съедят и Дорама будет провалена с из денежками-как аналитик вам говорю)
27 июля 2024, 16:53 Ответить
Alina Nikandrova 27 июля 2024, 16:56
в ответ на сообщение Амирина Тешева от 27 июля 2024, 01:06
Она будет 7.6-Лу Юя. Лао Маг скоро должен закончить карьеру и Лу Юя скорее всего займёт его место(как они говорили в 1с). А она станет чьей-то заменой думаю. Но не думаю, что они сценарий такой писать будут, если они разорвут из любовь, то их же сожрут в комментах и рейтенге., ещё и деньги потеряют. Надеемся на лучшее♥️
27 июля 2024, 16:56 Ответить
Тася Вайт 30 июля 2024, 12:08
Если войдёт новая девушка, то кто уйдёт? Или там уже по 6 игроков будет? Или это будет чья то замена?
30 июля 2024, 12:08 Ответить
Лиза Цицина 5 августа 2024, 11:07
Как это любовный треугольник?
31 серию ведут к свадьбе тунь Яу и Чена
И во втором сезоне развод и новая девушка у Чена что за жесть
И ещё вопрос Чен столько лет не было девушки и резко он нашёл жену а потом гудбай. нашёл лучше. столько девушек он просто игнорировал и как только в команде появились девушки он сразу влюбился 🙄🙄
5 августа 2024, 11:07 Ответить
Лиза Цицина 5 августа 2024, 11:20
Но будем надеяться на будущее и что этого не будет
5 августа 2024, 11:20 Ответить
Sonya Chechulina 11 августа 2024, 15:05
Они только 14 августа начнут снимать?
11 августа 2024, 15:05 Ответить
Лариса Ерофеева 12 августа 2024, 19:43
в ответ на сообщение Alina Nikandrova от 27 июля 2024, 16:53
Этоже Китай врятли бы они знали русский язык, хоть там и озвучка русская
12 августа 2024, 19:43 Ответить
Лариса Ерофеева 12 августа 2024, 19:45
в ответ на сообщение Sonya Chechulina от 11 августа 2024, 15:05
Нее оно выйдит они сейчас снимают, кстати мне одной интересно ведь это вроде Чен и Туньяо цилюются но они актёры или они итак вместе?
12 августа 2024, 19:45 Ответить
Татьяна Антропова 13 августа 2024, 09:38
А во сколько 2 сезон выйдет?
13 августа 2024, 09:38 Ответить
Анастасия Уварова 14 августа 2024, 00:07
Сегодня 14 августа 2024 г..
14 августа 2024, 00:07 Ответить
Татьяна Антропова 14 августа 2024, 12:14
в ответ на сообщение Анастасия Уварова от 14 августа 2024, 00:07
Ага а еще не выложили 2 сезон😭
14 августа 2024, 12:14 Ответить
Татьяна Антропова 14 августа 2024, 21:21
Они походу забыли выложить 2 сезон.....
14 августа 2024, 21:21 Ответить
Камилла Тихомирова 21 августа 2024, 11:48
Создатели вы опупели совсем что ли? Чен и Тун Яо лучшая дорамная пара. И вопрос а Мин останется тренером или нет . И если в конце Чен останется с Новенькой я куплю билеты , прилечу в Шанхай и дам новенькой лилей
21 августа 2024, 11:48 Ответить
Катя Соломахина 22 августа 2024, 11:18
Да это же полный капец будет если они разведутся! Я убью режиссёров если они такой сценарий напишут!
22 августа 2024, 11:18 Ответить
Катя Соломахина 22 августа 2024, 11:19
Это реально лучшая дорамная пара! И что Чен правда так поступит?!
22 августа 2024, 11:19 Ответить
Катя Соломахина 22 августа 2024, 11:20
Да я эту новенькую не прощу!
22 августа 2024, 11:20 Ответить
Катя Соломахина 22 августа 2024, 11:21
Да и они ведь реально на себя этим только беду навлекут и деньги потеряют.
22 августа 2024, 11:21 Ответить
Злата Усольцева 23 августа 2024, 14:34
меня одну интересует, кому они м замену найдут? (раз в команде появится девушка)
23 августа 2024, 14:34 Ответить
p.minak0va 9 сентября 2024, 22:45
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Я с Вами!
9 сентября 2024, 22:45 Ответить
Валерия Черникова 21 сентября 2024, 16:41
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Полностью согласна
21 сентября 2024, 16:41 Ответить
Вероника Молчанская 14 октября 2024, 12:07
Я уже билеты в Китай смотрю если Тун яо и Чен расстанутся я прибью и режисёров и новую девушку очень надеюсь что всё будет хорошо
14 октября 2024, 12:07 Ответить
Perfect blue 29 октября 2024, 14:19
😍😍😍
29 октября 2024, 14:19 Ответить
Perfect blue 29 октября 2024, 17:45
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
🚨🚨🚨🚁
29 октября 2024, 17:45 Ответить
Perfect blue 29 октября 2024, 17:54
в ответ на сообщение Просто Тян от 15 июля 2024, 13:38
Присоединяюсь
29 октября 2024, 17:54 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 12:32
Какие все злые
30 октября 2024, 12:32 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 12:32
в ответ на сообщение ghg04197 от 30 октября 2024, 12:32
Полегче
30 октября 2024, 12:32 Ответить
lfe36347 2 ноября 2024, 11:23
🚪
2 ноября 2024, 11:23 Ответить
Даша Т 3 ноября 2024, 11:27
Нет самая точная дата 2 сезона это 7 февраля 2025 год, но это не упускает шанс распада отношений 💒
3 ноября 2024, 11:27 Ответить
Darya Nezabudkina 7 ноября 2024, 15:32
На дворе 7 ноября ничего не вышло ждем и надеемся 🥲
7 ноября 2024, 15:32 Ответить
Татьяна Саричева 10 ноября 2024, 14:28
КАК ТАК!!!!!!!!! Значит так если режисёры не сделают так что Чен с Тонь Яо не будут вместе я клянусь что:
Первым делом: я напишу ТАКОЙ отзыв что у них там все начнут третий сезон снимать что бы наладить там всё!
Во вторых: я полечу в Китай с БИТОЙ и там всех режисёров на пол положу!
В третих: я возьму их тупой сценарий и РАЗОРВУ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ!!!
Я это сделаю потому что по мне не какая ДЕВКА не заменит пару Чен+Тонь Яо!!!!

Надеюсь я не одна так считаю....
Режисёры берегитесь!😡
10 ноября 2024, 14:28 Ответить
Марьяна Колесникова 16 ноября 2024, 04:16
в ответ на сообщение Амирина Тешева от 27 июля 2024, 01:06
Может Лао Мао тип будут менять ,он же сказал что это последний год кибер спортивной карьере плюс в дораме говорили что он тормоз-топер
16 ноября 2024, 04:16 Ответить
Нина Щербинина 27 декабря 2024, 14:17
я одна их смотрела потому что мне в Чене очень нравилось его нежность к Тун Яо и его грубость в тоже время,их поцелуйчики это что то,я не могу ааа..
27 декабря 2024, 14:17 Ответить
Яна Колосова 3 января 2025, 13:13
Так так не надо они и так хорошая пара, и давайте побыстрей 2 сезон жду очень сильно
3 января 2025, 13:13 Ответить
Vanesa Molozavaja 11 января 2025, 14:01
Ну я могу сказать так первый сезон мне очень понравился во втором сезоне я думаю будет так чен и туньао поженятся а в команду придёт новая девушка не щёт треугольника не знаю я всётки думаю что ета новая девушка просто будет клеится к чену что точно я знаю чен и туньао поженятся
11 января 2025, 14:01 Ответить
Vanesa Molozavaja 11 января 2025, 14:19
А на самом деле будет так чен и туниао поженятся придёт ета ДЕВОЧКА будет какая-то жопа и потом все будет хорошо я всетки думаю что чен и туниао не разведутся иза неё потому что режиссёры делают так что бы было интересно потом все будет как и было
11 января 2025, 14:19 Ответить
Настя Ткачук 20 марта 2025, 00:01
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Я с тобой!
20 марта 2025, 00:01 Ответить
Кира Домичковская 31 марта 2025, 03:17
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
ХАВЗХ СОГЛ, ЭТ МОЯ ЛЮБИМАЯ ДОРАМА, кст уже 2025, а ещё не вышло🤨☹️
31 марта 2025, 03:17 Ответить
Кира Домичковская 31 марта 2025, 03:18
в ответ на сообщение Злата Усольцева от 23 августа 2024, 14:34
Не одну)
31 марта 2025, 03:18 Ответить
Кира Домичковская 31 марта 2025, 03:21
в ответ на сообщение Alina Nikandrova от 27 июля 2024, 16:56
Стоп... ЛАО МАО УЙДЁТ??????
31 марта 2025, 03:21 Ответить
Кира Домичковская 31 марта 2025, 03:28
в ответ на сообщение Лариса Ерофеева от 12 августа 2024, 19:45
Как-бы актёром ради фильма нужно целоваться если таков сценарий.
31 марта 2025, 03:28 Ответить
Полина Смирнова 14 апреля 2025, 06:22
в ответ на сообщение Амирина Тешева от 27 июля 2024, 01:06
Автомат с напитками....... Чесать стену смотреть игру.... (запасной вариант)
14 апреля 2025, 06:22 Ответить
Настя 5 мая 2025, 16:28
в ответ на сообщение Просто Тян от 15 июля 2024, 13:38
Сооооогл, я с тобой
5 мая 2025, 16:28 Ответить
Настя 5 мая 2025, 16:30
в ответ на сообщение SSKWQV от 17 июля 2024, 16:04
Я с тобой
5 мая 2025, 16:30 Ответить
abdullohqobiljonov43 6 мая 2025, 08:47
А никого не смущает что новая девушка приходит а это значит кто-то уйдёт из команды? Нам такое не надо
6 мая 2025, 08:47 Ответить
Софья Краснова 22 мая 2025, 12:51
Помню в прошлом году когда только посмотрела эту дораму начала искать фанфики и один фанфик был именно таким сюжет, и автор потом в ответах на комментарии написал(а) что она как будто предугадала сюжет🤣
22 мая 2025, 12:51 Ответить
Тамила Тумгоева 30 мая 2025, 23:09
По факту они не могут развестись потому что, Тун яо в главной роли, и по факту даже если будет любовный треугольник то это девка будет клеиться к Чену соответственно Тун яо будет ревновать и всё вроде этого так что они расстанутся это го чисто теоретически не должно быть
30 мая 2025, 23:09 Ответить
Тамила Тумгоева 30 мая 2025, 23:12
Я там в конце сло "не" не написала они не могут развестись
30 мая 2025, 23:12 Ответить
Амина Эрбиева 17 июня 2025, 15:05
да нет, сейчас июнь 2025 и еще ничего не вышло поэтому я не думаю что 2 сезон выйдет и я за гуглила и узнала что Второй сезон дорамы «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку» не подтверждён, вот, а еще будет просто тупо, если они добавят новую участницу то, они весь первый сезон переломают вед Чен там говорил что он с Тун Яо до конца жизни будет и никогда и не за что с ней не расстанется а так его просто сволочью какой-то выставят и изменником ,да и тем более все просмотры упадут ведь они наверно понимают что так и будет они ж не тупые. И еще Чен на всех наплевал, вокруг него столько красивых девушек было и фанатов заткнул только чтоб с Тун Яо быть, а тут он резко переобуется что ли, это странно как-то. Но если они и правда такое сделают я их всех там всех перебиваю и сама сценарий им нормальный напишу раз они тупицы такие и не могут необосрать весь первый сезон



а вообще я всё-таки не верю что они сделают 2 сезон таким или что они вообще его заделают. Эта статья ничем неподвержена поэтому не знаю но если 2 сезон будет (без этого всего) я буду очень рада
будем держать кулачки и надеется что он выйдет
17 июня 2025, 15:05 Ответить
nastyudodova33 24 июня 2025, 03:29
в ответ на сообщение Амирина Тешева от 27 июля 2024, 01:06
Согласна, я просто поверить в это не могу, я не вижу эту пару по отдельности, такого быть не может, я этого не переживу, оставьте всё как есть новая девушка будет не к месту не хочу ее видеть в той команде, я не выдержу если чег поведеться у долгой на поводу, не выдержу, я возненавижу эту дораму, буду писать отзывы плохие, мне не нравится такой исход🥺🥺🥺💔😭
24 июня 2025, 03:29 Ответить
Лидия Петрова 25 июня 2025, 15:35
Надеюсь они Не разведутся, А если разведутся я провечу к создателям скажу быстро сделали хорошие отношения между героями, а эту телку ВЫПЕРЛИ!!!!
25 июня 2025, 15:35 Ответить
Лидия Петрова 25 июня 2025, 15:38
в ответ на сообщение Амина Эрбиева от 17 июня 2025, 15:05
ДА НЕЕЕЕТ(((((
25 июня 2025, 15:38 Ответить
Рома Роман 1 июля 2025, 12:07
в ответ на сообщение Лера Олейникова от 25 июня 2024, 22:17
Зачем мы так раноосмотрели сейчас в жизни такой движ все ждём 2 сезона надеемся к 2026 году его выпустят и если уж так пойдет 3-4 сезон (если) будет мы сойдем с ума, ждем 2 сезон!!!!!
1 июля 2025, 12:07 Ответить
Таисия Одинцова 21 июля 2025, 22:02
А где можно будет и когда посмотреть 2 сезон?
Наверное все фанаты ждут очень сильно и долго второй сезон
21 июля 2025, 22:02 Ответить
Elizabeth Arñe 7 августа 2025, 22:28
в ответ на сообщение Даша Т от 3 ноября 2024, 11:27
Жаль, продолжения так и нет 😔
7 августа 2025, 22:28 Ответить
Лариса Сенникова 11 августа 2025, 18:03
Мне кажется что эта девка будет удается к чену и его поставить на глазах Тун чо тип поцелует его а так они чисто они не могут расстаться это не допустимо потому весь 1 сезон на них и держаться любовь и все такое
И не надо гнать на рыжисеров ище спасибо что два сезон будет
Мне даже интересно что будет в два сезоне
И это девушка может стать просто запасной место луюе или с луюе вот так и из команды не кто не уйдет наверное
Хотя мне кажется уйдет Лау мак
11 августа 2025, 18:03 Ответить
Лариса Сенникова 11 августа 2025, 18:04
Ой приставать сорян и подставить
11 августа 2025, 18:04 Ответить
Лариса Сенникова 11 августа 2025, 18:05
Ой епти Тун яо и Лау мау* извениюсь за ошибки
11 августа 2025, 18:05 Ответить
Василиса Тощенко 12 августа 2025, 10:11
в ответ на сообщение Rina Spark от 21 июня 2024, 05:54
Предлагаю всем вместе лететь если разведутся
12 августа 2025, 10:11 Ответить
Алина Маркова 14 августа 2025, 10:13
в ответ на сообщение Татьяна Антропова от 13 августа 2024, 09:38
сегодняяяяя
14 августа 2025, 10:13 Ответить
Алина Маркова 14 августа 2025, 10:14
в ответ на сообщение abdullohqobiljonov43 от 6 мая 2025, 08:47
в 1 серии говорилось, что Лао Мао скоро карьеру закончит...
14 августа 2025, 10:14 Ответить
Анастасия Тараскина 27 августа 2025, 16:08
Надеюсь что киберкраш 2 сезон будет со счастливым с концом и вообще все серии будут хорошие, если что-то будет грустное или появится новая у них в команде девушка и Чен в неё влюбится и они разведутся например , если там свадьба будет, то я поставлю самую ужасную оценку
27 августа 2025, 16:08 Ответить
