Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

К сожалению, кастинг на шоу «Суперниндзя. Дети» завершился еще в 2023 году, когда шла подготовка к съемкам в шоу. Авторы программы искали юных спортсменов со всех уголков нашей страны, готовых преодолеть уникальную полосу препятствий. Помимо спортивных навыков, участникам требовалось подходить по возрасту — от 9 до 14 лет.

Когда состоится кастинг второго сезона пока что неизвестно. Также неизвестно, будет ли он в принципе, так как официального анонса телеканал СТС еще не делал. Однако все желающие уже сейчас могут насладиться просмотром первого сезона программы «Суперниндзя. Дети». Первый сезон привлек огромное количество русскоязычных зрителей, а финал обещает преподнести немало сюрпризов. Не пропустите!

Суперниндзя. Дети
Суперниндзя. Дети телешоу
2024, Россия
8.0
Даша Захарова 22 июля 2024, 16:37
Я хочу попасть в супер ниндзя чтобы порадовать родителей и докозать что я могу пройти трасу
22 июля 2024, 16:37 Ответить
Анастасия Меркурьева 1 августа 2024, 12:55
Я Анастасия Меркурьева и я хочу попасть на супереиндзя дети
1 августа 2024, 12:55 Ответить
Ваня Финк 22 июня 2025, 17:55
Я Ваня финк и я хочу попасть на кастинг супер ниндзя дети
22 июня 2025, 17:55 Ответить
