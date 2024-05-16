Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"?

Наш ответ:

К сожалению, кастинг на шоу «Суперниндзя. Дети» завершился еще в 2023 году, когда шла подготовка к съемкам в шоу. Авторы программы искали юных спортсменов со всех уголков нашей страны, готовых преодолеть уникальную полосу препятствий. Помимо спортивных навыков, участникам требовалось подходить по возрасту — от 9 до 14 лет.



Когда состоится кастинг второго сезона пока что неизвестно. Также неизвестно, будет ли он в принципе, так как официального анонса телеканал СТС еще не делал. Однако все желающие уже сейчас могут насладиться просмотром первого сезона программы «Суперниндзя. Дети». Первый сезон привлек огромное количество русскоязычных зрителей, а финал обещает преподнести немало сюрпризов. Не пропустите!