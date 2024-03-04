Когда 2 сезон сериала "Агентство О.К.О."?

Меню
Олег Скрынько 4 марта 2024 Дата обновления: 4 марта 2024
Наш ответ:

Продолжение детективного сериала "Агентство О.К.О." второго сезона на российском телеканале Тв-3 на данный момент не было анонсировано. Некоторые источники предполагают, что премьера может состояться в 2024 или 2025 году. Однако, до появления официальной информации от создателей о продолжении проекта, остается только ждать. Аудитория положительно отреагировала на сериал, выделяя интересную мистическую составляющую, что редко встречается в российском телевидении.

Несмотря на разные отзывы критиков, большинство зрителей оценили увлекательные сюжеты и драматические повороты фильма. На данный момент точно предсказать дату выхода второго сезона "Агентство О.К.О." нельзя, но надежда на появление новых эпизодов этого необычного российского детектива остается.

