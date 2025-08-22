Меню
Сколько серий в сериале "Удивительный цифровой цирк"?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Удивительный цифровой цирк» — анимационный сериал совместного производства Великобритания, Австралия и США, вышедший на онлайнп-латформах в 2024 году.

Синопсис гласит:

Помни вместе с ещё пятью людьми оказывается запертой внутри игры «Удивительный цифровой цирк». Хозяин этого странного мира — эксцентричный конферансье Кейн и его весёлый помощник Пузырёк, которые затягивают участников в череду опасных испытаний. Пока остальные пытаются справиться с безумными приключениями, Помни изо всех сил ищет способ сохранить разум и выбраться обратно в реальность.\

Сколько серий в сериале «Удивительный цифровой цирк»

Первый сезон состоит из шести эпизодов:

  • Пилотный эпизод / The Amazing Digital Circus (Pilot)
  • Беда для перевозчиков сладостей! / Candy Carrier Chaos
  • Тайна особняка Милденхолла / The Mystery of Mildenhall Manor
  • Фастфуд-маскарад / Fast Food Masquerade
  • Безымянный / Untitled
  • Все получают оружие / They All Get Guns

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Удивительный цифровой цирк
Удивительный цифровой цирк комедия, ужасы
2023, Великобритания/Австралия/США
0.0
