Сколько серий в сериале "Удивительный цифровой цирк"?

«Удивительный цифровой цирк» — анимационный сериал совместного производства Великобритания, Австралия и США, вышедший на онлайнп-латформах в 2024 году.
Синопсис гласит:
Помни вместе с ещё пятью людьми оказывается запертой внутри игры «Удивительный цифровой цирк». Хозяин этого странного мира — эксцентричный конферансье Кейн и его весёлый помощник Пузырёк, которые затягивают участников в череду опасных испытаний. Пока остальные пытаются справиться с безумными приключениями, Помни изо всех сил ищет способ сохранить разум и выбраться обратно в реальность.\
Первый сезон состоит из шести эпизодов:
