Когда выйдет 2 сезон сериала «Розы и грехи»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 декабря 2025

«Розы и грехи» — турецкий драматический сериал, стартовавший 11 октября 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

Когда ждать второй сезон?

Официальной информации о втором сезоне сериала на данный момент нет, поскольку еще продолжает выходить первый сезон.

О чем сериал

В центре сюжета — бизнесмен Серхат, который всю жизнь пытался быть порядочным как в профессиональной сфере, так и в семейных делах. Для него становится большим потрясением, когда он узнает тайну своей супруги Беррак. В результате несчастного случая она впадает в кому, а выбитый из колеи Серхат берется выяснить правду. На этом пути судьба сводит его с доброй и отважной цветочницей Зейнеп.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Розы и Грехи
Розы и Грехи драма, мелодрама
2025, Турция
7.0
Tvoya Vredina 25 марта 2026, 15:36
Здравствуйте всем !!!! Я очень-очень в ожидании 2 сезона и буду очень рад и счастлива если выйдет 2 сезон Роза и Грехи жду с нетерпением!!!!
