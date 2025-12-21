Оповещения от Киноафиши
Как попасть на шоу "Квартирник у Маргулиса"

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

В базовом формате «Квартирник» — закрытая запись в камерной «лофт»-атмосфере, куда зрителей берут по приглашениям; попасть можно, следя за официальными анонсами (Telegram/ВК/сайт), участвуя в конкурсах, отправляя заявку на участие по электронной почте.

Основные способы попасть на запись

1. Подписаться на официальные каналы и следить за анонсами — Организаторы регулярно публикуют объявления о предстоящих съёмках, конкурсах и розыгрышах в Telegram, ВКонтакте и на официальном сайте «Квартирника». Именно там появляются инструкции о том, как получить приглашение или участвовать в розыгрыше.

2. Участвовать в конкурсах и розыгрышах — Команда часто раздаёт пригласительные в конкурсах (фото/видео, репосты, ответы на вопросы). Внимательно читайте условия в постах и выполняйте требования — это реальный (и один из самых доступных) путь попасть на запись.

Что важно знать

  • Количество мест ограничено.

  • Все записи — закрытые.

  • Приходите вовремя и следуйте инструкциям. В письме-ответе вам пришлют правила (время прихода, вещи, которые можно/нельзя брать, дресс-код и т. п.)

