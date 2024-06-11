Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»?

Наш ответ:

«Хроники Шаннары» — многосерийное приключенческое фэнтези, основанное на книжной трилогии американского писателя-фантаста Терри Брукса «Меч Шаннары». Сериал стартовал на сервисе Spike TV (позже был преобразован в Paramount Network) в 2016 году, продлился два сезона и был закрыт в 2017 году. По данным СМИ, причиной отмены шоу стали низкий зрительский рейтинг и большие затраты на производство. Другими словами, проект перестал приносить прибыль. Позже другие платформы пытались выкупить права на сериал с целью его возобновления, но безуспешно. Таким образом, третьего сезона «Хроник Шаннары» ждать не приходится, хотя у шоу есть круг преданных поклонников. Может быть, в будущем будет создана новая экранизация — либо в формате полнометражного фильма, либо снова в виде телесериала.