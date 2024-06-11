Меню
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»?

Олег Скрынько 11 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Хроники Шаннары» — многосерийное приключенческое фэнтези, основанное на книжной трилогии американского писателя-фантаста Терри Брукса «Меч Шаннары». Сериал стартовал на сервисе Spike TV (позже был преобразован в Paramount Network) в 2016 году, продлился два сезона и был закрыт в 2017 году. По данным СМИ, причиной отмены шоу стали низкий зрительский рейтинг и большие затраты на производство. Другими словами, проект перестал приносить прибыль. Позже другие платформы пытались выкупить права на сериал с целью его возобновления, но безуспешно. Таким образом, третьего сезона «Хроник Шаннары» ждать не приходится, хотя у шоу есть круг преданных поклонников. Может быть, в будущем будет создана новая экранизация — либо в формате полнометражного фильма, либо снова в виде телесериала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хроники Шаннары
Хроники Шаннары драма, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Ольга Барышова 20 января 2025, 09:00
Понравился фильм, очень люблю такие сказки. Жаль нет продолжения, закончился со словами "продолжение следует" Но его нет☹️
20 января 2025, 09:00 Ответить
Оксана Борзенкова 3 апреля 2025, 01:18
Реально супер сериал, смотрела с большим удовольствием, может всё таки будет продолжение
3 апреля 2025, 01:18 Ответить
Сергей Коротченко 13 сентября 2025, 21:58
К сожалению слишком поздно для возвращения сериала,прошло несколько лет уже,я очень бы хотел увидеть продолжение но боюсь что это невозможно
13 сентября 2025, 21:58 Ответить
