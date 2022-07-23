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Андрей Малахов
Андрей Малахов
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Андрей Малахов
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Дата рождения
11 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Андрея Малахова
Родился 11 января 1972 года. Апатиты, Мурманская область, СССР (Россия).
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Фильмография Андрея Малахова
День до
драма
2017, Россия
5.0
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.0
Нулевой километр
мелодрама, триллер, боевик
2007, Россия
6.0
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Статьи о персоне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Телеведущий похвастался свежим внешним видом.
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23 июля 2022 12:57
Сколько платят участникам шоу Малахова: выворачивают белье за бесценок
Бывший редактор шоу рассказал сколько стоят истории россиян.
1 комментарий
16 июля 2022 09:41
«Деньги приношу я»: Малахов выдал правду о брачном договоре с женой
Телеведущий рассказал о правилах в его семье.
1 комментарий
14 июля 2022 08:00
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