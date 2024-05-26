Где снимали фильм «Шестой»?

Наш ответ:

«Шестой» — советский приключенческий боевик 1981 года. Съемки фильма прошли в Крыму. Основной локацией стал расположенный на южном берегу полуострова поселок Гурзуф. Некоторые сцены были отсняты в Ялте. Так, отделением милиции стало здание на улице Чехова. Ныне там находится отделение «Сбербанка». Также съемочная команда работала на улицах Ширяева и Мичурина.



События картины разворачиваются после Гражданской войны. По сюжету в маленький городок приезжает главный герой по фамилии Голодов, который становится шестым начальником местного отделения милиции. Все его предшественники погибли от рук местной банды во главе с Вахрамеевым. Голодов твердо решил покончить с этой ОПГ, для чего собирает команду верных соратников.