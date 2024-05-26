Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Шестой»?

Где снимали фильм «Шестой»?

Олег Скрынько 26 мая 2024 Дата обновления: 26 мая 2024
Наш ответ:

«Шестой» — советский приключенческий боевик 1981 года. Съемки фильма прошли в Крыму. Основной локацией стал расположенный на южном берегу полуострова поселок Гурзуф. Некоторые сцены были отсняты в Ялте. Так, отделением милиции стало здание на улице Чехова. Ныне там находится отделение «Сбербанка». Также съемочная команда работала на улицах Ширяева и Мичурина.

События картины разворачиваются после Гражданской войны. По сюжету в маленький городок приезжает главный герой по фамилии Голодов, который становится шестым начальником местного отделения милиции. Все его предшественники погибли от рук местной банды во главе с Вахрамеевым. Голодов твердо решил покончить с этой ОПГ, для чего собирает команду верных соратников.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше