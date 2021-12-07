Меню
Где снимали фильм «Гладиатор»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Сюжет эпопеи Ридли Скотта разворачивается в течение многих лет и во многих странах древнего мира, поэтому фильм снимался в трех основных местах. Боевые сцены в лесах Германии были сняты за три недели в графстве Суррей в Англии. Когда Скотт узнал, что Комиссия по лесному хозяйству планирует сжечь часть леса, он убедил их разрешить снять сцену битвы, объятую этим пожаром. Сцены рабства и путешествия по пустыне снимались в Марокко, к югу от Атласских гор. Наконец, сцены Древнего Рима снимались в течение девятнадцати недель в форте Рикасоли на Мальте. Там была построена копия примерно одной трети римского Колизея высотой 16 метров, в основном из гипса и фанеры (остальные две трети и оставшаяся высота были добавлены в цифровом виде). На создание реплики ушло несколько месяцев, и ее стоимость составила около 1 миллиона долларов.

На обратной стороне комплекса был представлен богатый ассортимент древнеримской уличной мебели, колоннад, ворот, скульптур и торговых площадей для других нужд съемок.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гладиатор
Гладиатор приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.0
