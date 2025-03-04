Где снимали сериал «Клюквенный щербет»?

«Клюквенный щербет» — турецкий мелодраматический сериал, который начал выходить в 2022 году. На данный момент шоу насчитывает три сезона. Съемки проходили в разных престижных и живописных локациях. Так, в качестве особняка Уналов на экране фигурирует роскошный дом, находящийся в центре Стамбула в элитном районе. Многие сцены снимались на набережной Босфора. Также съемки проходили в ресторанах Cuba 42 Maslak и Ruby. Cuba 42 Maslak — кубинский ресторан, открывшийся в 2022 году. Там также снимались сцены «Зимородка». Находится заведение в стамбульском районе Сарыер в современном ЖК Maslak 42. Другие использованные локации — район Бешикташ (Стамбул), Кадыкёй (азиатская сторона Стамбула), острова Принцесс (Адалар).
