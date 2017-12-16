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Киноафиша Сериалы Привет, Андрей!

Привет, Андрей! (2017 - …)

Привет, Андрей! 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность телешоу 387 часов 0 минут
О чем телешоу

Шоу "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым - это одно из самых незабываемых и уникальных телевизионных шоу на российском телевидении. Это программа, которая каждый вечер объединяет в эфире живых гостей, чтобы рассказывать об их жизни, обсуждать различные темы и делиться своим опытом. Шоу каждый день продолжает делить мир на до и после. В шоу "Привет, Андрей!" гости приглашаются на студию, чтобы через разговоры с Андреем Малаховым рассказать о своих жизненных и профессиональных успехах, а также обо всем, что им интересно. Из-за такого открытого обсуждения в эфире, у зрителей создается полное впечатление о жизни гостя и о его точке зрения на различные вопросы.

В ролях
В ролях
Андрей Малахов
Андрей Малахов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Привет, Андрей! - Сезон 1 Сезон 1
2017, 57 эпизодов
Привет, Андрей! - Сезон 2 Сезон 2
2019, 45 эпизодов
Привет, Андрей! - Сезон 3 Сезон 3
2020, 24 эпизода
Привет, Андрей! - Сезон 4 Сезон 4
2020, 18 эпизодов
Привет, Андрей! - Сезон 5 Сезон 5
2021, 31 эпизод
Привет, Андрей! - Сезон 6 Сезон 6
2021, 18 эпизодов
Привет, Андрей! - Сезон 7 Сезон 7
2022, 35 эпизодов
Привет, Андрей! - Сезон 8 Сезон 8
2022, 16 эпизодов
Привет, Андрей! - Сезон 9 Сезон 9
2023, 14 эпизодов
Кадры из телешоу
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