Шоу "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым - это одно из самых незабываемых и уникальных телевизионных шоу на российском телевидении. Это программа, которая каждый вечер объединяет в эфире живых гостей, чтобы рассказывать об их жизни, обсуждать различные темы и делиться своим опытом. Шоу каждый день продолжает делить мир на до и после. В шоу "Привет, Андрей!" гости приглашаются на студию, чтобы через разговоры с Андреем Малаховым рассказать о своих жизненных и профессиональных успехах, а также обо всем, что им интересно. Из-за такого открытого обсуждения в эфире, у зрителей создается полное впечатление о жизни гостя и о его точке зрения на различные вопросы.