Сколько серий в сериале «Безграничная любовь»?

«Безграничная любовь» — турецкий романтический сериал, который выходит в эфир в настоящее время. Шоу доступно в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. На Okko сериал выходит в формате единого сезона, который состоит из эпизодов продолжительностью по 45 минут. На данный момент на Okko доступно 50 серий, а всего их будет 98. На «Иви» «Безграничная любовь» выходит несколько в ином формате: первый сезон включает 98 серий (по 45 минут), а второй — 29 серий (по 2 часа).



Двадцать лет назад Халил Ибрагим стал свидетелем убийства своего отца. Чтобы спасти мальчика от кровной мести, его дядя отправил его в другой город. Спустя годы Халил Ибрагим возвращается, намереваясь восстановить разрушенный дом и жениться на Ясемин, которой сделал предложение несколько лет назад. Он не хочет вражды, но глава рода Лето и его сын Тарик, тоже испытывающий чувства к Ясемин, хотят его изгнать. Всё меняется, когда Халил встречает Зейнеп Лето, подругу детства, недавно вернувшуюся из Америки.