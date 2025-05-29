Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Безграничная любовь»?

Сколько серий в сериале «Безграничная любовь»?

Олег Скрынько 29 мая 2025 Дата обновления: 29 мая 2025
Наш ответ:

«Безграничная любовь» — турецкий романтический сериал, который выходит в эфир в настоящее время. Шоу доступно в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. На Okko сериал выходит в формате единого сезона, который состоит из эпизодов продолжительностью по 45 минут. На данный момент на Okko доступно 50 серий, а всего их будет 98. На «Иви» «Безграничная любовь» выходит несколько в ином формате: первый сезон включает 98 серий (по 45 минут), а второй — 29 серий (по 2 часа).

Двадцать лет назад Халил Ибрагим стал свидетелем убийства своего отца. Чтобы спасти мальчика от кровной мести, его дядя отправил его в другой город. Спустя годы Халил Ибрагим возвращается, намереваясь восстановить разрушенный дом и жениться на Ясемин, которой сделал предложение несколько лет назад. Он не хочет вражды, но глава рода Лето и его сын Тарик, тоже испытывающий чувства к Ясемин, хотят его изгнать. Всё меняется, когда Халил встречает Зейнеп Лето, подругу детства, недавно вернувшуюся из Америки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Безграничная любовь
Безграничная любовь драма, криминал, триллер
2023, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше