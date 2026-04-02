Когда выйдет второй сезон сериала «Мертвая точка»?

Премьера первого сезона детективного сериала «Мертвая точка» состоялась на телеканале НТВ 18 марта 2026 года. На данный момент официальной информации о дате выхода второго сезона нет. Учитывая недавний релиз, продолжение, если оно будет утверждено, ожидается не ранее 2027 года.
Главная героиня — юрист Рита Галич, которая пытается спасти своего отца, уважаемого профессора, обвиненного в убийстве аспирантки. Несмотря на неопровержимые улики, Рита начинает собственное расследование, раскрывая след опасного рейдерского синдиката при помощи бывшего оперативника.
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