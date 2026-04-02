Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет второй сезон сериала «Мертвая точка»?

Когда выйдет второй сезон сериала «Мертвая точка»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 апреля 2026 Дата обновления ответа: 2 апреля 2026

Премьера первого сезона детективного сериала «Мертвая точка» состоялась на телеканале НТВ 18 марта 2026 года. На данный момент официальной информации о дате выхода второго сезона нет. Учитывая недавний релиз, продолжение, если оно будет утверждено, ожидается не ранее 2027 года.

О чем сериал

Главная героиня — юрист Рита Галич, которая пытается спасти своего отца, уважаемого профессора, обвиненного в убийстве аспирантки. Несмотря на неопровержимые улики, Рита начинает собственное расследование, раскрывая след опасного рейдерского синдиката при помощи бывшего оперативника.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мертвая точка
Мертвая точка детектив, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Юрий Фомичёв 2 мая 2026, 01:26
Заканчивая на самом интересном на 16 серии и не быть продолжение Я не верю что не будет продолжение мы обязаны смотреть дальше
2 мая 2026, 01:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 87 комментариев
Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»
Россияне лишатся 6% ставки по семейной ипотеке: банки заставят платить больше даже по действующим кредитам
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше