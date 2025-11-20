«Мандалорец и Грогу»
Когда 4 сезон аниме "Ванпанчмен"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 20 ноября 2025 Дата обновления ответа: 20 ноября 2025

«Ванпанчмен» - один из самых популярных анимационных сериалов, который продолжает выходить на экраны.

Синопсис гласит:

В мире, пародирующем нашу реальность, живет 25-летний Сайтама. Он обладает идеальной лысиной и сокрушительной силой, способной уничтожить любую угрозу для человечества всего одним ударом. Пока Сайтама пытается найти смысл своего существования, он попутно разносит монстров и злодеев, от скуки и почти не прилагая усилий.

Когда 4 сезон аниме «Ванпанчмен»

Осенью 2025 года зрители увидели долгожданный третий сезон «Ванпанчмена», закрепивший за сериалом былой успех. На данный момент не было официального анонса четвертого сезона, но фанаты по всему миру надеются, что их любимая история получит продолжение. Однако публике в любом случае нужно запастись терпением. Учитывая, с как долго создавались предыдущие сезоны, вероятно, новый появится не раньше, чем через несколько лет.

Ванпанчмен
Ванпанчмен комедия, боевик, аниме
2015, Япония
8.0
Stanislav Stanislav 8 мая 2026, 18:43
Короче лет через 10 может быть
