Сколько серий в сериале «Отчий берег»?

«Отчий берег» — российский драматический сериал, вышедший в сентябре 2017 года. Сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, KION, «Смотрешка», «24ТВ» и «Кино1ТВ».
Сериал повествует о семье Морозовых, которая проживает на Урале до и после войны. В центре сюжета — два брата и две сестры, между которыми складываются непростые отношения. Персонажам доводится познать подлинную любовь, страшное горе и обрести вожделенное счастье.
