Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»?

«Граница миров» — российский сериал, в котором сочетаются фэнтези и комедия. Премьера состоялась в 3 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink и на сайте CTC.ru.

Когда ждать третий сезон?

На данный момент третий сезон «Границы миров» официально не анонсирован, но и о закрытии речь не идет. Вероятно, создатели оценивают, насколько успешным будет второй сезон, прежде чем принять решение насчет третьего. Если третья часть все же будет снята, то премьеру стоит ждать в 2027 году.

О чем сериал