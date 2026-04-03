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Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 апреля 2026 Дата обновления ответа: 3 апреля 2026

«Граница миров» — российский сериал, в котором сочетаются фэнтези и комедия. Премьера состоялась в 3 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink и на сайте CTC.ru.

Когда ждать третий сезон?

На данный момент третий сезон «Границы миров» официально не анонсирован, но и о закрытии речь не идет. Вероятно, создатели оценивают, насколько успешным будет второй сезон, прежде чем принять решение насчет третьего. Если третья часть все же будет снята, то премьеру стоит ждать в 2027 году.

О чем сериал

По сюжету после столкновения с вампиром братья Серега и Леха Шиловы обретают сверхъестественные способности. Они также узнают, что в здании НИИ находится портал между миром людей и миром нечисти. Иногда исчадия ада вырываются на свободу. За ними охотятся сотрудники тайной организации под названием «Граница миров».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Граница Миров
Граница Миров комедия, фантастика
2025, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
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Некто Не Узнает 15 мая 2026, 03:16
Фильм просто огонь 🔥🔥🔥мне очень понравился жду не даждусь 3 сезон надеюсь долго ждать не придётся и вы его сделаете быстро желаю удачи вам чтобы всегда вам писали хорошие отзывы и чтобы продолжали делать такие офигенные и красивые сериалы
15 мая 2026, 03:16 Ответить
Михаил Белый 7 июня 2026, 23:20
+5))))
7 июня 2026, 23:20 Ответить
Михаил Белый 7 июня 2026, 23:22
Неплохо) актеры огонь 🔥 сначала думал дичь. А теперь уверен что буду смотреть ещё
7 июня 2026, 23:22 Ответить
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