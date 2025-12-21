Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»?

«Песни от всей души» — это музыкально-развлекательная телепередача на канале «Россия-1», которую ведёт Андрей Малахов. В студии собираются обычные люди со всей страны, самодеятельные и профессиональные исполнители, чтобы исполнять любимые песни, делиться личными историями, воспоминаниями и тёплыми эмоциями. Программа построена в формате душевных встреч, где музыка объединяет гостей, а зрители в зале становятся частью живого и искреннего разговора.

Как попасть на передачу зрителем

Чтобы попасть зрителем на передачу «Песни от всей души», нужно записаться заранее через редакцию программы или через набор зрителей (массовку).

Основные способы:

Через редакцию программы — Написать заявку в редакцию канала «Россия-1» или проекта «Песни от всей души». В заявке обычно указывают ФИО, возраст, город, телефон и прикладывают фото. Если съёмки планируются, редакция связывается с подходящими кандидатами. Через сайты и группы по набору зрителей (массовка) — Объявления о наборе зрителей публикуются на специализированных сайтах и в соцсетях/Telegram-группах с массовками для телепередач. Там указывают дату съёмки, требования и контакт организатора.

Что важно знать:

Съёмки проходят, как правило, в Москве.

Участие для зрителей чаще всего бесплатное, иногда бывает символическая оплата.

Нужен паспорт для прохода в телецентр.

Есть дресс-код: аккуратная одежда без крупных надписей и логотипов.

Съёмка может занимать весь день (сбор утром, завершение вечером). Будьте готовы к ожиданию и инструктажу.

Дресс-код и поведение в студии

Одежда опрятная, без крупных логотипов/ярких надписей (иногда просят избегать красного/белого/чёрного — зависит от сценария).

Не мешайте съёмке, соблюдайте указания бригадира массовки.

Запрещено шуметь в неподходящие моменты, снимать за кулисами без разрешения, выкрикивать ответы.

На место приходите вовремя — опоздания часто приводят к потере места.

Сколько платят зрителям

Иногда зрителям платят символическую сумму за участие. Для развлекательных передач упоминались суммы около ~800–1200 руб./день, но это варьируется. Не всегда платят — часто участие бесплатное. Если платят — это указывается в объявлении.