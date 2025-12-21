Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»?

«Песни от всей души» — это музыкально-развлекательная телепередача на канале «Россия-1», которую ведёт Андрей Малахов. В студии собираются обычные люди со всей страны, самодеятельные и профессиональные исполнители, чтобы исполнять любимые песни, делиться личными историями, воспоминаниями и тёплыми эмоциями. Программа построена в формате душевных встреч, где музыка объединяет гостей, а зрители в зале становятся частью живого и искреннего разговора.
Чтобы попасть зрителем на передачу «Песни от всей души», нужно записаться заранее через редакцию программы или через набор зрителей (массовку).
Через редакцию программы — Написать заявку в редакцию канала «Россия-1» или проекта «Песни от всей души». В заявке обычно указывают ФИО, возраст, город, телефон и прикладывают фото. Если съёмки планируются, редакция связывается с подходящими кандидатами.
Через сайты и группы по набору зрителей (массовка) — Объявления о наборе зрителей публикуются на специализированных сайтах и в соцсетях/Telegram-группах с массовками для телепередач. Там указывают дату съёмки, требования и контакт организатора.
Съёмки проходят, как правило, в Москве.
Участие для зрителей чаще всего бесплатное, иногда бывает символическая оплата.
Нужен паспорт для прохода в телецентр.
Есть дресс-код: аккуратная одежда без крупных надписей и логотипов.
Съёмка может занимать весь день (сбор утром, завершение вечером). Будьте готовы к ожиданию и инструктажу.
Одежда опрятная, без крупных логотипов/ярких надписей (иногда просят избегать красного/белого/чёрного — зависит от сценария).
Не мешайте съёмке, соблюдайте указания бригадира массовки.
Запрещено шуметь в неподходящие моменты, снимать за кулисами без разрешения, выкрикивать ответы.
На место приходите вовремя — опоздания часто приводят к потере места.
Иногда зрителям платят символическую сумму за участие. Для развлекательных передач упоминались суммы около ~800–1200 руб./день, но это варьируется. Не всегда платят — часто участие бесплатное. Если платят — это указывается в объявлении.
Заранее Спасибо!!
Благодарю всех создателей за такую программу!!! У меня в семье очень любят передачу " Песни от всей души"..... Такая теплая и душевная передача......
Спасибо вам большое!!!!
