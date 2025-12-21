Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»?

Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

«Песни от всей души» — это музыкально-развлекательная телепередача на канале «Россия-1», которую ведёт Андрей Малахов. В студии собираются обычные люди со всей страны, самодеятельные и профессиональные исполнители, чтобы исполнять любимые песни, делиться личными историями, воспоминаниями и тёплыми эмоциями. Программа построена в формате душевных встреч, где музыка объединяет гостей, а зрители в зале становятся частью живого и искреннего разговора.

Как попасть на передачу зрителем

Чтобы попасть зрителем на передачу «Песни от всей души», нужно записаться заранее через редакцию программы или через набор зрителей (массовку).

Основные способы:

  1. Через редакцию программы — Написать заявку в редакцию канала «Россия-1» или проекта «Песни от всей души». В заявке обычно указывают ФИО, возраст, город, телефон и прикладывают фото. Если съёмки планируются, редакция связывается с подходящими кандидатами.

  2. Через сайты и группы по набору зрителей (массовка) — Объявления о наборе зрителей публикуются на специализированных сайтах и в соцсетях/Telegram-группах с массовками для телепередач. Там указывают дату съёмки, требования и контакт организатора.

Что важно знать:

  • Съёмки проходят, как правило, в Москве.

  • Участие для зрителей чаще всего бесплатное, иногда бывает символическая оплата.

  • Нужен паспорт для прохода в телецентр.

  • Есть дресс-код: аккуратная одежда без крупных надписей и логотипов.

  • Съёмка может занимать весь день (сбор утром, завершение вечером). Будьте готовы к ожиданию и инструктажу.

Дресс-код и поведение в студии

  • Одежда опрятная, без крупных логотипов/ярких надписей (иногда просят избегать красного/белого/чёрного — зависит от сценария).

  • Не мешайте съёмке, соблюдайте указания бригадира массовки.

  • Запрещено шуметь в неподходящие моменты, снимать за кулисами без разрешения, выкрикивать ответы.

  • На место приходите вовремя — опоздания часто приводят к потере места.

Сколько платят зрителям

Иногда зрителям платят символическую сумму за участие. Для развлекательных передач упоминались суммы около ~800–1200 руб./день, но это варьируется. Не всегда платят — часто участие бесплатное. Если платят — это указывается в объявлении.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ирина Кондрашина 7 января 2026, 19:22
Здравствуйте! Как попасть к вам на телепередачи в качестве зрителя. Спасибо.
7 января 2026, 19:22 Ответить
Марина Скажутина ковалева 8 января 2026, 16:47
Здравствуйте!Очень хачу попасть на вашу телепередачу песни от всей души в качестве зрителя ,зарание огромное спасибо.
8 января 2026, 16:47 Ответить
Заур Хортиев 9 января 2026, 18:42
Здравствуйте как можно попасть на теле передачу, зрительницей меня зовут Хортиева тамира живу в Северной Осетии смотрю вашу передачу 6 лет
9 января 2026, 18:42 Ответить
Лидия Шайдурова 17 января 2026, 22:47
Очень хочу попасть в массовку на съёмки передачи "Песни от всей души". Я живу в городе Пермь.
17 января 2026, 22:47 Ответить
Наталья Алексеева 21 января 2026, 14:47
Здравствуйте, меня зовут Наталья! И также очень интересует участие в программе "Песни от всей души". 😊😍Пожалуйста, скажите, можно приходить с кем-нибудь из своей семьи?
21 января 2026, 14:47 Ответить
Елена Гетманенко 25 января 2026, 09:03
Здравствуйте! Хочу участвовать в массовке телепередачи «Песни от всей души». Подскажите, как это сделать?
25 января 2026, 09:03 Ответить
Жанна Валиева 25 января 2026, 20:00
Здравствуйте!!как можно попасть на телепередачу "От всей души "в качестве зрителя,живу в г.Балаково Саратовской области,смотрю вашу передачу !!
Заранее Спасибо!!
25 января 2026, 20:00 Ответить
Иван Шинжаев 26 января 2026, 00:47
Здравствуйте!!как можно попасть на телепередачу "От всей души "в качестве участника ,живу в п.Кугеси, Чувашская Республика ,смотрю вашу передачу и очень хочу спеть свою песню.Я Чувашский Артист Иван Шинжаев.
Заранее Спасибо!!
26 января 2026, 00:47 Ответить
Сергей Пупыкин 31 января 2026, 19:34
Как попасть зрителем. От всей души на передачу Андрея Малахова. Хочу жене сделать подарок. Очень хочет она .
31 января 2026, 19:34 Ответить
Lile4ka Litvinova 1 февраля 2026, 17:36
Добрый вечер! Очень хочется попасть на передачу " Песни от всей души'" Я живу в Астраханской области,город Ахтубинск. Меня зовут Лилия Анатольевна Агаркова. Очень люблю эту передачу.не пропускаю ни одного выпуска
1 февраля 2026, 17:36 Ответить
Татьяна Борисова 8 февраля 2026, 19:30
Здравствуйте. Очень хочу попасть на передачу к Андрею Малвхову!!!
Благодарю всех создателей за такую программу!!! У меня в семье очень любят передачу " Песни от всей души"..... Такая теплая и душевная передача......
Спасибо вам большое!!!!
8 февраля 2026, 19:30 Ответить
Татьяна Клейникова 10 февраля 2026, 15:05
Добрый день!! Как попасть на передачу "От всей души!!" в качестве зрителя, живу в Москве, заранее благодарю.
10 февраля 2026, 15:05 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
В каком порядке смотреть «Леди Баг и Супер-Кот»? 4 комментария
Чем закончится сериал «Омут»? 1 комментарий
Где снимали русский сериал «Игра на выживание»? 2 комментария
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 5 комментариев
Ева ты будешь моей девушкой 1 комментарий
В каком порядке смотреть фильмы из франшиз «Чужой» и «Хищник»? 2 комментария
Когда выйдет 3 сезон сериала "Телохранители"? 2 комментария
Когда выйдет продолжение сериала "Нерождённая"? 8 комментариев
Когда выйдет 2 сезон сериала «13 клиническая»? 6 комментариев
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 83 комментария
Каковы содержание и концовка сериала «Лимитчицы»? 7 комментариев
Где снимают шоу "Женский стендап"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 18 комментариев
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше