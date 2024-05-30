Когда будет 3 сезон сериала "Контуженный"?

В начале января 2024 года стартовали съёмки второй части многосерийного проекта. О работе над третьим сезоном пока не сообщается. Если продюсеры решат продолжить проект, то премьеру на Пятом канале стоит ожидать не раньше 2025 года. Скорее всего, к роли майора Чистякова вновь вернётся Антон Батырев.



«Контуженный 3 сезон» — это продолжение российского детективного сериала о следователе, который после контузии получил сверхъестественные способности. Проект является совместным детищем киностудии «Триикс Медиа» и Пятого канала. Несколько лет назад майор Дмитрий Чистяков (в исполнении Антона Батырева) получил тяжёлое ранение в голову во время выполнения важного задания. Преодолев последствия травмы, он обнаружил у себя уникальный дар: возможность видеть чужие воспоминания, едва прикоснувшись к вещественным доказательствам на месте преступления. Этот необычный талант помогает ему в расследованиях, так как последствия ранения не позволяют ему продолжать службу в спецназе.