Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»?

Премьера российского комедийного сериала «Большой человек» с Романом Поповым в главной роли состоялась на телеканале ТНТ 30 марта 2026 года. Учитывая, что это последний проект актера, выход второго сезона маловероятен. Официальной информации на этот счет не поступало. Сериал позиционируется как законченная история, посвященная памяти Попова, который ушел из жизни после тяжелой болезни.

Что случилось с Романом Поповым?

В 2018 году у актера была обнаружена астроцитома (опухоль головного мозга). Попов проходил курс лечения в Германии. В 2021 году опухоль удалось удалить, но в июне 2025 года болезнь вернулась. Рецидив привел к тому, что Роман ослеп на один глаз. 11 октября 2025 года актеру стало хуже — он впал в кому. 28 октября Роман Попов скончался в больнице в Красногорске.