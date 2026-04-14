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Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 апреля 2026 Дата обновления ответа: 14 апреля 2026

Премьера российского комедийного сериала «Большой человек» с Романом Поповым в главной роли состоялась на телеканале ТНТ 30 марта 2026 года. Учитывая, что это последний проект актера, выход второго сезона маловероятен. Официальной информации на этот счет не поступало. Сериал позиционируется как законченная история, посвященная памяти Попова, который ушел из жизни после тяжелой болезни.

Что случилось с Романом Поповым?

В 2018 году у актера была обнаружена астроцитома (опухоль головного мозга). Попов проходил курс лечения в Германии. В 2021 году опухоль удалось удалить, но в июне 2025 года болезнь вернулась. Рецидив привел к тому, что Роман ослеп на один глаз. 11 октября 2025 года актеру стало хуже — он впал в кому. 28 октября Роман Попов скончался в больнице в Красногорске.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

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Большой человек
Большой человек комедия
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
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Света Гребенюк 10 мая 2026, 19:44
Как жаль, сто такой большой человек Очень обаятельный , добрый, чистый, отзывчивый и искренний человек

с большой буквы нас покинул😪
10 мая 2026, 19:44 Ответить
Людмила Ляшова 10 мая 2026, 21:02
Очень жалко. Молодой, талантливый, харизматичный.
Ему бы жить,и жить!
Очень много не успел. Не вырастил детей,не подержал на руках внуков.
Жена у него прекрасная. А сколько в кино ещё мог бы сыграть.......
10 мая 2026, 21:02 Ответить
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