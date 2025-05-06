Сколько серий в сериале «Далекий город»?

Наш ответ:

«Далекий город» — турецкий драматический сериал, стартовавший 11 ноября 2024 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». На данный момент вышли 24 серии. Продолжительность каждой составляет около 2 часов. Новые серии выходят на «Иви» еженедельно по вторникам. О точном количестве серий пока информации нет, но известно, что их будет не менее 28.



В центре сюжета — очаровательная Алья Альбора. Она счастливо жила в Канаде с любимым мужем Бораном, но идиллию прервала его внезапная смерть. В завещании Боран попросил, чтобы его похоронили в родном турецком городке Мардине. Прибыв туда с пятилетним сыном, Алья осознает, что оказалась в ловушке. Она знакомится с кланом Альбора и его лидером Джиханом, который является братом Борана. Родня Борана отказывается отпустить Алью и ее дитя обратно в Канаду. Параллельно разгорается борьба с другим кланом. Несмотря на все это, Алья настроена сражаться до конца.