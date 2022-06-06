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Мария Машкова

Мария Машкова
Мария Машкова
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Дата рождения
19 апреля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Новосибирск, СССР (Россия)
Рост
172 см
Личные связи
Владимир Машков
Владимир Машков
Отец и дочь
Биография Марии Машковой

Мария Машкова появилась на свет 19 апреля 1985 года в Новосибирске в семье известного российского актера Владимира Машкова и актрисы театра и кино Елены Шевченко. Родители Маши развелись, когда ей было два года, а мама вскоре вышла замуж за студента факультета режиссуры Игоря Лебедева. У Маши родились два брата.

Маша с детства жила между двумя городами: то с бабушкой и дедушкой в Сибири, то у мамы в столице. Уже в ранние годы девочке был доступен мир театрального закулисья, однако знаменитая мать не желала дочери актерской судьбы. С отцом поддерживать связь почти не удавалось, однако и сама Маша, и Елена отзываются о нем только в положительном ключе.

Будучи первоклассницей, Маша впервые вышла на театральные подмостки в спектакле «Виктория». В нем были задействованы такие известные советские актеры, как Армен Джигарханян и Наталья Гундарева. Через четыре года состоялся и дебют Машковой в кино. Она сыграла роль Лавинии в экранизации детского романа Фрэнсис Бернетт «Маленькая принцесса».

Мария окончила театральный институт им. Щукина, предварительно приняв решение не поступать в учебные заведения, где учились ее родители. Ей казалось, что их слава затмит ее способности в глазах педагогов. Еще в студенческие годы Машкова приняла участие в съемках нескольких кинокартин, но большая популярность пришла к девушке после работы в многосерийном проекте телеканала СТС «Не родись красивой» в 2005 году.

Мария дважды была замужем: первый раз за актером Артемом Семакиным, которого она повстречала на съемках вышеупомянутого сериала. Брак просуществовал четыре года. Вторым мужем Машковой стал сын знаменитого музыканта Александр Слободняк. От него Мария родила двух дочерей. Спустя два года семья тоже распалась.

Интересные факты о Марии Машковой
  • Будучи подростком, Мария два раза сбегала из дома. Ей хотелось продемонстрировать родителям свою самостоятельность и независимость.
  • Однажды актриса сказала, что ее заветная мечта – уметь завязывать черенок от вишни языком, как Одри Хорн из популярного сериала «Твин Пикс».
  • Маша гордится своим отцом и ни за что не хочет менять фамилию.
  • Мария признавалась, что готова на многие жертвы, чтобы получить роль. Для девушки не станет проблемой перекрасить или подстричь волосы, набрать вес или, наоборот, избавиться от него. Девушка любит эксперименты, в том числе со внешностью.
Фильмография Марии Машковой
Перевод с немецкого
Перевод с немецкого
детектив, исторический, драма 2020, Россия
0.0
Громкая связь
Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.0
Побег из Москвабада
Побег из Москвабада
драма 2015, Россия
4.0
Бедная LIZ
Бедная LIZ
мелодрама 2013, Россия / Украина
7.0
Про любоff
Про любоff
драма 2010, Россия
6.0
Горячие новости
Горячие новости
боевик 2009, Россия / Швеция
7.0
Закрытые пространства
Закрытые пространства
драма, комедия 2008, Россия
6.0
Прилетит вдруг волшебник
Прилетит вдруг волшебник
мелодрама 2008, Россия
5.0
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7 мая 2020 09:20
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Владимир Машков
Владимир Машков
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