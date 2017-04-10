Сериал «Налет» – это российская адаптация одноименного французского детектива. Пятеро друзей работают в судебной полиции. Неожиданно одного из них – майора Андрея Рыжова – обвиняют в убийстве. Не пережив позора, мужчина добровольно сводит счеты с жизнью в тюремной камере. Его коллеги Олег Каплан, Федор Вачевский, Павел Карпенко и Оксана Голикова решают во что бы то ни стало вернуть покойному другу доброе имя и найти настоящего преступника. Ради этого им приходится идти против устава и нарушать закон.