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Постер к сериалу Налет
Постер к сериалу Налет
Постер к сериалу Налет
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Киноафиша Сериалы Налет
Налет (2017 - 2021) Налет 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Налет» – это российская адаптация одноименного французского детектива. Пятеро друзей работают в судебной полиции. Неожиданно одного из них – майора Андрея Рыжова – обвиняют в убийстве. Не пережив позора, мужчина добровольно сводит счеты с жизнью в тюремной камере. Его коллеги Олег Каплан, Федор Вачевский, Павел Карпенко и Оксана Голикова решают во что бы то ни стало вернуть покойному другу доброе имя и найти настоящего преступника. Ради этого им приходится идти против устава и нарушать закон.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Машков
Владимир Машков
Егор Пазенко
Егор Пазенко
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Александр Паль
Александр Паль
Александр Паль
Александр Паль
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Налет - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Налет - Налёт 2 Налёт 2
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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