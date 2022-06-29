Содержание:

Валерий Тодоровский - Фильмы

- Валерий Тодоровский - «Страна глухих»

- Валерий Тодоровский - «Стиляги»

- Валерий Тодоровский - «Географ глобус пропил»

Валерий Тодоровский - Личная жизнь

Валерий Тодоровский родился в Одессе 8 мая 1962 года в семье режиссера Петра Тодоровского и его жены Миры.



Валерий Тодоровский - Фильмы

Первым фильмом Тодоровского стал «Катафалк» 1990 года о психически нездоровой девушке, которую ее мать выдает замуж за случайного бродягу, забредшего в их двор. Фильм собрал несколько международных наград и был довольно высоко оценен критиками. После этого режиссер выпустил «Любовь» о двух парнях, которые ищут свою любовь, с Евгением Мироновым в главной роли. В 1994 году на экраны вышла мрачная интерпретация повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» под названием «Подмосковные вечера», в которой роль Катерины сыграла Ингеборга Дапкунайте, а ее свекровь - Алиса Фрейндлих. Картина была принята неоднозначно, но настоящим успехом стала следующая лента - «Страна глухих», которую режиссер выпустил в 1998 году.



В 2002 году была закончена работа над драмой «Любовник», а еще через два года режиссера снова ждало признание критического сообщества благодаря фильму «Мой сводный брат Франкенштейн». Настоящим блокбастером стал киномюзикл «Стиляги», выпущенный в 2008 году. Картина наполнена российской рок-музыкой 80-х, переработанной в джазовой стилистике, а так же танцами и множеством точных деталей эпохи. В 2013 году Тодоровский выпустил сериал «Оттепель», к которому сам написал сценарий. Кроме того, на счету сценариста более 10 фильмов, как своих, так и снятых другими режиссерами. Также он выступал продюсером ко множеству кино- и телепроектов, самые известные из которых сериалы «Мастер и Маргарита», «Идиот» и «Линии судьбы», а также фильмы «Поцелуй бабочки», «Кандагар» и «Географ глобус пропил».



Валерий Тодоровский - «Страна глухих»

Фильм 1998 года по мотивам повести Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать». Главная героиня Рита (Чулпан Хаматова) вынуждена скрываться в Москве, потому что ее парень Алеша (Никита Тюнин) проиграл крупную сумму чужих денег в рулетку. Она встречает девушку по имени Яя (Дина Корзун) - глухую танцовщицу ночного клуба, которая прячет Риту у себя. Яя мечтает накопить побольше денег и уехать в загадочную «страну глухих», в которой царит справедливость и живут только глухие люди. Внезапно девушки оказываются в эпицентре столкновения двух мафиозных кланов - глухих и слышащих.



Валерий Тодоровский - «Стиляги»

Музыкальный фильм 2008 года об одноименной молодежной субкультуре 1950-х годов. Главный герой ленты, простой комсомолец Мэлс (Антон Шагин), в составе дружинников участвует в облаве на стиляг в парке Горького. Ярко разодетые молодые люди разбегаются в разные стороны, и юноша гонится за красавицей Полиной (Оксана Акиньшина), которая толкает его в озеро и приглашает на «Бродвей» - улицу Горького. Не в силах забыть девушку, Мэлс тайком добывает себе «прикид» и приходит к месту встречи стиляг - с этого начинается его переход на сторону идейных врагов, за что юношу не может простить «комиссар» дружины Катя (Евгения Брик).



Валерий Тодоровский - «Географ глобус пропил»

В 2013 году Тодоровский выступил продюсером фильма по одноименному роману Алексея Иванова. Главный герой картины - биолог Виктор Служкин (Константин Хабенский), уволенный из НИИ, который идет работать в школу учителем географии. Его жена Надя (Елена Лядова) перестает с ним спать, а потом и вовсе уходит к его другу Максиму Будкину (Александр Робак). Служкин не находит общего языка с детьми и пытается привлечь внимание учительницы немецкого Киры Валерьевны (Евгения Брик), но и она предпочитает ему Будкина. Узнав, что он занят, она все-таки пытается соблазнить Служкина, но тот напивается у нее в ванне и засыпает.



Валерий Тодоровский - Личная жизнь

Первой женой Тодоровского была Наталья Токарева, дочь писательницы и сценаристки Виктории Токаревой. В этом союзе родился сын Петр и дочь Екатерина. Во второй раз режиссер женился на актрисе театра и кино Евгении Брик, которая родила от него дочь Зою.