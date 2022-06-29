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Валерий Тодоровский

Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
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Дата рождения
8 мая 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Личные связи
Евгения Брик
Евгения Брик
Состоят в браке Пётр Тодоровский
Пётр Тодоровский
Отец и сын
Биография Валерия Тодоровского

Содержание:
Валерий Тодоровский - Фильмы
  - Валерий Тодоровский - «Страна глухих»
  - Валерий Тодоровский - «Стиляги»
  - Валерий Тодоровский - «Географ глобус пропил»
Валерий Тодоровский - Личная жизнь

Валерий Тодоровский родился в Одессе 8 мая 1962 года в семье режиссера Петра Тодоровского и его жены Миры.


Валерий Тодоровский - Фильмы

Первым фильмом Тодоровского стал «Катафалк» 1990 года о психически нездоровой девушке, которую ее мать выдает замуж за случайного бродягу, забредшего в их двор. Фильм собрал несколько международных наград и был довольно высоко оценен критиками. После этого режиссер выпустил «Любовь» о двух парнях, которые ищут свою любовь, с Евгением Мироновым в главной роли. В 1994 году на экраны вышла мрачная интерпретация повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» под названием «Подмосковные вечера», в которой роль Катерины сыграла Ингеборга Дапкунайте, а ее свекровь - Алиса Фрейндлих. Картина была принята неоднозначно, но настоящим успехом стала следующая лента - «Страна глухих», которую режиссер выпустил в 1998 году.

В 2002 году была закончена работа над драмой «Любовник», а еще через два года режиссера снова ждало признание критического сообщества благодаря фильму «Мой сводный брат Франкенштейн». Настоящим блокбастером стал киномюзикл «Стиляги», выпущенный в 2008 году. Картина наполнена российской рок-музыкой 80-х, переработанной в джазовой стилистике, а так же танцами и множеством точных деталей эпохи. В 2013 году Тодоровский выпустил сериал «Оттепель», к которому сам написал сценарий. Кроме того, на счету сценариста более 10 фильмов, как своих, так и снятых другими режиссерами. Также он выступал продюсером ко множеству кино- и телепроектов, самые известные из которых сериалы «Мастер и Маргарита», «Идиот» и «Линии судьбы», а также фильмы «Поцелуй бабочки», «Кандагар» и «Географ глобус пропил».


Валерий Тодоровский - «Страна глухих»

Фильм 1998 года по мотивам повести Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать». Главная героиня Рита (Чулпан Хаматова) вынуждена скрываться в Москве, потому что ее парень Алеша (Никита Тюнин) проиграл крупную сумму чужих денег в рулетку. Она встречает девушку по имени Яя (Дина Корзун) - глухую танцовщицу ночного клуба, которая прячет Риту у себя. Яя мечтает накопить побольше денег и уехать в загадочную «страну глухих», в которой царит справедливость и живут только глухие люди. Внезапно девушки оказываются в эпицентре столкновения двух мафиозных кланов - глухих и слышащих.


Валерий Тодоровский - «Стиляги»

Музыкальный фильм 2008 года об одноименной молодежной субкультуре 1950-х годов. Главный герой ленты, простой комсомолец Мэлс (Антон Шагин), в составе дружинников участвует в облаве на стиляг в парке Горького. Ярко разодетые молодые люди разбегаются в разные стороны, и юноша гонится за красавицей Полиной (Оксана Акиньшина), которая толкает его в озеро и приглашает на «Бродвей» - улицу Горького. Не в силах забыть девушку, Мэлс тайком добывает себе «прикид» и приходит к месту встречи стиляг - с этого начинается его переход на сторону идейных врагов, за что юношу не может простить «комиссар» дружины Катя (Евгения Брик).


Валерий Тодоровский - «Географ глобус пропил»

В 2013 году Тодоровский выступил продюсером фильма по одноименному роману Алексея Иванова. Главный герой картины - биолог Виктор Служкин (Константин Хабенский), уволенный из НИИ, который идет работать в школу учителем географии. Его жена Надя (Елена Лядова) перестает с ним спать, а потом и вовсе уходит к его другу Максиму Будкину (Александр Робак). Служкин не находит общего языка с детьми и пытается привлечь внимание учительницы немецкого Киры Валерьевны (Евгения Брик), но и она предпочитает ему Будкина. Узнав, что он занят, она все-таки пытается соблазнить Служкина, но тот напивается у нее в ванне и засыпает.


Валерий Тодоровский - Личная жизнь

Первой женой Тодоровского была Наталья Токарева, дочь писательницы и сценаристки Виктории Токаревой. В этом союзе родился сын Петр и дочь Екатерина. Во второй раз режиссер женился на актрисе театра и кино Евгении Брик, которая родила от него дочь Зою.

Интересные факты о Валерии Тодоровском

В кругах российских киноманов фильм «Страна глухих» прозвали «Москва шумам не верит».

Второе название фильма «Стиляги» - «Буги на костях», но после того, как актрису Наталью Абрамчук насмерть затоптали в узком коридоре на студии «Беларусьфильм», от зловещего названия решили отказаться.

Валерий Тодоровский был зарегистрирован как доверенное лицо Михаила Прохорова во время его кампании как кандидата в президенты в 2012 году.

Фильмография Валерия Тодоровского
Гипноз
Гипноз
триллер 2019, Россия
5.0
Одесса
Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.0
Большой
Большой
драма, балет 2017, Россия
7.0
Стиляги
Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.0
Тиски
Тиски
триллер, криминал, драма 2007, Россия
6.0
Мой сводный брат Франкенштейн
Мой сводный брат Франкенштейн
драма 2004, Россия
6.0
Страна глухих
Страна глухих
криминал, комедия, драма 1998, Россия / Франция
7.0
Любовь
Любовь
мелодрама 1991, СССР
7.0
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