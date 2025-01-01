Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Матросская тишина
Билеты от 5000₽
Киноафиша Матросская тишина

Спектакль Матросская тишина

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

«Матросская тишина» — возвращение знакового спектакля

Роль Абрама Ильича Шварца стала одной из самых значимых в карьере Владимира Машкова, художественного руководителя нашего театра. Впервые этот немолодой еврей из провинциального Тульчина был сыгран Машковым еще во время учебы на курсе Олега Табакова в Школе-студии МХАТ.

Спектакль «Матросская тишина» впервые появился в репертуаре Театра-студии Табакова в 1990 году и на протяжении десяти лет оставался главной постановкой «Табакерки». За это время его увидели зрители не только в Москве и России, но и в разных уголках мира: в Израиле, США, Японии и многих других странах.

История пьесы и её судьба

В 2019 году пьеса Александра Галича вновь вернулась на подмостки нашего театра, и снова в образе старика Шварца на сцену вышел Владимир Машков. Эта история о семье из маленького еврейского местечка, переживающей жестокие времена, олицетворяет собой человеческую стойкость в условиях, когда гуманность оказывалась вне закона.

Пьесе была уготована сложная судьба: более двадцати лет она оставалась под запретом. Несмотря на попытки открыть её в театре «Современник», советские цензоры сделали всё возможное, чтобы она не дошла до зрителей. Лишь в 80-х годах Табакову удалось поставить её со своими студентами, а затем вывести на сцену своего театра.

Цитата Олега Табакова

«Наша "Матросская тишина" явно заслуживает жизни, а не забвения», — писал в своей книге «Моя настоящая жизнь» Олег Табаков.

Сила любви в спектакле

«Матросская тишина» — это живой спектакль, в котором раскрывается могучая сила любви. Это проницательная и безграничная любовь, которая знает о своих детях больше, чем они сами могут о себе предположить. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку на сцене нашего театра!

Режиссер
Владимир Машков
Владимир Машков
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Владислав Миллер
Владислав Миллер
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 10000 ₽
23 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 5000 ₽

Фотографии

Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина Матросская тишина

В ближайшие дни

Белоснежка и 7 гномов
0+
Мюзикл Детский
Белоснежка и 7 гномов
13 декабря в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
0+
Музыка Детский Кукольный
Тимоти Скотт - Музыкальный кот
12 октября в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
15 февраля в 11:05 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше