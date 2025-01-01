«Матросская тишина» — возвращение знакового спектакля

Роль Абрама Ильича Шварца стала одной из самых значимых в карьере Владимира Машкова, художественного руководителя нашего театра. Впервые этот немолодой еврей из провинциального Тульчина был сыгран Машковым еще во время учебы на курсе Олега Табакова в Школе-студии МХАТ.

Спектакль «Матросская тишина» впервые появился в репертуаре Театра-студии Табакова в 1990 году и на протяжении десяти лет оставался главной постановкой «Табакерки». За это время его увидели зрители не только в Москве и России, но и в разных уголках мира: в Израиле, США, Японии и многих других странах.

История пьесы и её судьба

В 2019 году пьеса Александра Галича вновь вернулась на подмостки нашего театра, и снова в образе старика Шварца на сцену вышел Владимир Машков. Эта история о семье из маленького еврейского местечка, переживающей жестокие времена, олицетворяет собой человеческую стойкость в условиях, когда гуманность оказывалась вне закона.

Пьесе была уготована сложная судьба: более двадцати лет она оставалась под запретом. Несмотря на попытки открыть её в театре «Современник», советские цензоры сделали всё возможное, чтобы она не дошла до зрителей. Лишь в 80-х годах Табакову удалось поставить её со своими студентами, а затем вывести на сцену своего театра.

Цитата Олега Табакова

«Наша "Матросская тишина" явно заслуживает жизни, а не забвения», — писал в своей книге «Моя настоящая жизнь» Олег Табаков.

Сила любви в спектакле

«Матросская тишина» — это живой спектакль, в котором раскрывается могучая сила любви. Это проницательная и безграничная любовь, которая знает о своих детях больше, чем они сами могут о себе предположить. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку на сцене нашего театра!