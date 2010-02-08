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Кандагар - трейлер
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Кандагар. Трейлер

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Дата публикации: 8 февраля 2010
Кандагар – Действие фильма разворачивается в 1995 году. В Афганистане полным ходом идет гражданская война. Движение "Талибан" захватывает все новые территории. Главные герои — пятеро российских летчиков — экипаж грузового лайнера, который направлялся в Кабул с грузом патронов, но захвачен талибами. Летчики попали в плен, где провели больше года, и вырваться из которого им удалось, лишь угнав собственный самолет, поскольку помощи, как оказалось, ждать было неоткуда. История основана реальных событиях; точнее, на воспоминаниях капитана экипажа Владимира Шарпатова. Действительно, летом 1995 года грузовой самолет ИЛ-76 летел из Албании в Афганистан с грузом патронов и автоматов, предназначенных для правительства Раббани. И он действительно был захвачен талибами, которые подняли в воздух свой истребитель МИГ-21 и приказали россиянам совершить немедленную посадку, обвинив их в контрабанде оружия.
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