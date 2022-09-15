«Кто там?»: Рецензия Киноафиши

В прокате — отечественный триллер «Кто там?», снятый в популярном на западе формате антологии. Как водится, новеллы имеет общую тематику: страх перед неизвестностью и тревога, когда в дверь стучится незнакомец. Герои фильма попадают в ситуации, которые, как заявляют создатели, легко себе представить в обычной жизни. При этом все истории сильно отличаются друг от друга по сюжету и для пущего эффекта сняты одним кадром.

В первой, получившей название «Твоя цена», миллиардер с внешностью Машкова со своей супругой запирается изнутри винного погреба. Причина — взлом с проникновением, осуществленный вооруженными грабителями. Представляя собой нечто среднее между финчеровской «Комнатой страха» и, допустим, «Что скрывает ложь» Джоэла Шумахера, новелла строится по расхожему голливудскому шаблону, удивляя разве что финалом.

Неожиданная развязка, призванная впечатлить зрителей, — одна из фишек антологии. Вот только работает она отнюдь не всегда. Так, во второй главе «Твоя смерть» наивный стажер-полицейский в исполнении Тихона Жизненского вдруг обнаруживает, что его многоопытные коллеги пострашнее любых бандитов — вот уж неожиданность! Герметичным пространством теперь выступает заброшенный квеструм (локация многих современных хорроров), внутри которого оборотни в погонах расплачиваются за превышение должностных полномочий. Рейд оборачивается спуском в преисподнюю со множеством темных комнат, призванных создать ощущение клаустрофобии. Однако вместо саспенса мы имеем гримасничанье Жизненского и песенку про синий паровозик.

Кто там?

«Твоя боль» — третья и наиболее удачная зарисовка о матери-одиночке, в дверь к которой ломится бывший муж-тиран. Главным достоинством новеллы — помимо действительно удачного сюжетного твиста — является ее хронометраж: по ощущениям, история длится не более пяти минут. К сожалению, следующая, посвященная любовному треугольнику друзей-пилотов и стюардессы, напротив, самая продолжительная в фильме. Если в предыдущих частях речь шла о двух-трех персонажах, то «Твой выход» включает в себя целый ансамбль из сотни актеров с Кириллом Кяро во главе, запертых на борту авиалайнера. Начавшись как фильм-катастрофа, новелла быстро превращается в фарс, вишенкой на торте которого становится публичный секс. Юмор в лучших традициях современных российских комедий.

Невзирая на сомнительное содержание, предыдущие новеллы могли похвастаться хорошей динамикой. Финальная часть «Твой выбор» лишена и этого, заметно сбавляя обороты. Маленькая девочка, оставшаяся дома без присмотра, открывает газ, стремительно погружаясь в мир собственных иллюзий. Интересная задумка реализуется посредством внутрикадрового монтажа: скромная городская квартира то и дело трансформируется прямо у нас на глазах. Очередная звезда проекта Александра Бортич играет сразу две версии одной матери — добрую и злую: первая (вымышленная) поощряет шалости дочери, а вторая (настоящая) тем временем безуспешно пытается попасть домой. Удивительно, но технически совершенная короткометражка оказывается невыносимо скучной, представляя собой набор однотипных гэгов с вызывающе неестественной актерской игрой.

Кто там?

Вопреки уникальному для отечественного кинематографа формату «одним кадром», звездному касту и необычному концепту, антология «Кто там?» крайне вторична и способна развлечь лишь самого непритязательного зрителя. Размышление о фобиях (от страха смерти до шизофрении) остается поверхностным, тогда как напряжения куда больше в недавнем однокадровом фильме «Точка кипения», который и триллером, в общем-то, не является.