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Постер к сериалу Родина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Киноафиша Сериалы Родина
Родина (2015 - 2015) Родина 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Родина» — это ремейк американского сериала. Он рассказывает о майоре, долгие годы считавшемся погибшим. В ходе операции на Северном Кавказе спецназ неожиданно обнаруживает Алексея Брагина, пробывшего в заточении у террористов более пяти лет. Изможденному мужчине требуется физическая и психологическая реабилитация. Вернувшись, он пытается приспособиться к прежней мирной жизни. Однако его жена уже похоронила любимого в сердце, дети выросли и изменились. Проблем добавляет аналитик из ФСБ Зимина, которая подозревает пленника в вербовке врагами...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Машков
Владимир Машков Алексей Брагин
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков Дмитрий
Мария Миронова
Мария Миронова Елена
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий Михаил Вольский
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин Олег Басов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Родина - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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