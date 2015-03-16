«Родина» — это ремейк американского сериала. Он рассказывает о майоре, долгие годы считавшемся погибшим. В ходе операции на Северном Кавказе спецназ неожиданно обнаруживает Алексея Брагина, пробывшего в заточении у террористов более пяти лет. Изможденному мужчине требуется физическая и психологическая реабилитация. Вернувшись, он пытается приспособиться к прежней мирной жизни. Однако его жена уже похоронила любимого в сердце, дети выросли и изменились. Проблем добавляет аналитик из ФСБ Зимина, которая подозревает пленника в вербовке врагами...