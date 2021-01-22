Алексей Учитель - российский кинорежиссер, родился 31 августа 1951 в Ленинграде, в семье режиссера-документалиста Ефима Учителя, который получил славу благодаря циклу документальных фильмов, посвященных борьбе жителей блокадного Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. Отец передал много профессиональных знаний своему сыну и часто брал его с собой на съемки. В детстве Алексей занимался в творческой мастерской при Дворце пионеров, где изучал кинематограф и фотографию. Он никогда не задумывался о выборе профессии, так как с ранних лет знал, что пойдет по стопам отца.

После школы Алексей отправился в Москву поступать во ВГИК и по совету Учителя-старшего подал документы не на факультет режиссуры, а на операторский. По словам отца, чтобы стать режиссером, необходимо сначала освоить работу оператора и понять визуальную составляющую профессии. Позже режиссер с благодарностью вспоминал этот совет. С первой попытки поступить во ВГИК Алексею не удалось, но его обещали принять без экзаменов после того, как отслужит в армии. Алексей решил пойти своим путем и устроился на работу ассистентом оператора на студию документальных фильмов. В 1969 году он успешно сдал экзамены и был зачислен во ВГИК.

Фильмы Алексея Учителя

В 1977 году Алексей Учитель выпустил в свет свою дебютную картину «Сто тысяч "я"», а три года спустя – документальную короткометражную ленту о лучших танцплощадках Советского «Сколько лиц у дискотеки» (1980). Известной его работой стала документальная лента «Рок» (1988), которая рассказывает о жизни музыкантов Юрия Шевчука, Виктора Цоя, Олега Гаркуше и Бориса Гребенщикова. Горячо любимой режиссером работой является 47-минутная документальная лента «Обводной канал» (1989), повествующий об одноименном месте в Санкт-Петербурге, которое представляет собой искусственно созданные пять километров водного пути, где соседствуют три сумасшедших дома, дворцы культуры и духовная академия. В 1991 году вместе с супругой Кирой Саксаганской Алексей Учитель основал кинокомпанию «Рок».

В 1992 году Алексей представил фанатам погибшего двумя годами ранее Виктора Цоя документальный фильм об их любимом певце под названием «Последний герой», затем свет увидела картина «Баттерфляй» (1993), посвященная жизни скандально известного театрального режиссера Романа Виктюка. В 1995 году Учитель пробует себя на поприще художественного кино и снимает биографическую ленту «Мания Жизели», рассказывающую историю жизни балерины Ольги Спесивцевой. Картина была очень успешной и получила ряд престижных кинонаград не только в России, но и на кинофестивалях во Франции и Италии. Свой следующий художественный фильм Учитель выпустил в 2000 году под названием «Дневник его жены», на сей раз раскрывая зрителям детали приватной жизни писателя Ивана Бунина.

В 2003 году зрители познакомились с новым фильмом режиссера «Прогулка», который открывал 15-й Московский кинофестиваль. Кинолента была признана современной классикой отечественного кинематографа и получила много престижных наград в России и нескольких стран Европы. Следующий проект, выпущенный Алексеем Учителем - драма «Космос как предчувствие» (2005) – принесла ему награду «Золотой Орел». В 2008 году Учитель вернулся на большие экраны с фильмом «Пленный», снятым по мотивам произведения Владимира Маканина «Кавказский пленный». Впервые картина была показана в Санкт-Петербурге в сентябре 2008 года, получив весьма противоречивые отзывы. На премии «Кинотавр» фильм не получил ни одной награды, зато представлял Россию на 43-м международном кинофестивале в Карловых Варах, где заработала приз «За лучшую режиссуру».

Удачным проектом Алексея Учителя считается фильм «Край» (2010), который рассказывает о жизни бывшего танкиста в таежном железнодорожном поселке среди плененных немцев. Картина принесла режиссеру четырех «Золотых орлов» и номинацию на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Главные роли в фильме достались Владимиру Машкову, Сергею Гармашу, Юлии Пересильд и немецкой актрисе Аньорке Штрехель. Свой следующий фильм, криминальную драму «Восьмерка», экранизацию одноименной повести русского писателя Захара Прилепина, режиссер представил на кинофестивале в Торонто в 2013 году.

Алексей Учитель «Матильда»

В 2017 году Алексей Учитель выпустил в свет историческую драму «Матильда», посвященную отношениям балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича. В своем проекте режиссер задействовал таких известных актеров, как Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш и Евгений Миронов, а на центральные роли выбрал Михалину Ольшанскую и немецкого актера Ларса Айдингера. Выход фильма был ознаменован громким скандалом. В 2016 году после выхода официального трейлера фильма, в котором была любовно-эротическая сцена, представители общественного движения «Царский крест» выразили протест, заявив об «искажении исторических событий» и «антироссийской и антирелигиозной провокации». Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о том, что картина содержит сцены, оскорбляющие чувства верующих. В результате проверки Генпрокуратура не выявила никаких нарушений. С выходом фильма связывают серию поджогов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге августа—сентября 2017 года. Во второй половине сентября в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей в Москве были задержаны несколько человек, среди которых находился лидер организации «Христианское государство — Святая Русь».

Личная жизнь Алексея Учителя

Режиссер состоял в браке с продюсером Кирой Саксаганской более тридцати лет. Они поженились в 1981 году, в браке родилось двое сыновей, младший из которых пошел по стопам отца и уже представил зрителям несколько короткометражных лент. Во время съемок «Пленного» Алексей увлекся 23-летней актрисой Юлией Пересильд. Репортеры несколько раз ловили в кадр пару в компании дочерей Юлии, Ани и Маши. В СМИ неоднократно проскакивала информация о том, что Алексей является отцом детей Юлии, и только осенью 2017 года актриса подтвердила этот факт. Несмотря на новые отношения Учителя, его бывшая супруга по сей день руководит их киностудией «Рок» в Санкт-Петербурге.