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Ревизор
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Спектакль Ревизор

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: «Ревизор» Театра Табакова

Спектакль «Ревизор» — одна из самых ярких и запоминающихся работ легендарного Театра Табакова. Эта комедия Николая Гоголя, со временем ставшая классикой, вновь радует зрителей своим остроумным сюжетом и глубокими философскими вопросами.

О чем пьеса?

«Ревизор» рассказывает о том, как заезжий мошенник Хлестаков оказывается принят за ревизора из Санкт-Петербурга. Эта ситуация обмана и искажения реальности ставит перед зрителями важные вопросы о доверии, власти и человеческой природе.

Творческое видение

Режиссер Сергей Газаров, беря на себя смелость интерпретировать классическую пьесу, говорит: «Конечно, это комедия и всегда останется комедией. Но я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека — Городничего». Газаров акцентирует внимание на том, как опытный и мудрый Городничий Сквозник-Дмухановский, в исполнении Владимира Машкова, оказывается обманутым двадцатидвухлетним Хлестаковым.

Зачем это актуально сегодня?

Режиссер задает риторические вопросы, которые заставляют задуматься: «Может ли такое произойти в жизни, например, сегодня? Почему люди верят «воздуху» и слушают сумасшедших, не доверяя себе?» Эти размышления делают постановку глубже и актуальнее.

Актерский состав

В роли Хлестакова — Владислав Миллер, который, возможно, является самым молодым исполнителем этой роли в истории русской сцены. Его интерпретация добавляет свежести и новизны в традиционный образ, что делает спектакль особенно интересным для зрителей.

Не пропустите!

Спектакль «Ревизор» — это не только возможность насладиться комедией, но и шанс задуматься о более глубоких вопросах, которые поднимает Гоголь. Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие!

Режиссер
Сергей Газаров
Сергей Газаров
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Алексей Усольцев
Яна Сексте
Яна Сексте
Наталья Качалова
Наталья Качалова
Павел Шевандо
Павел Шевандо

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 5000 ₽
6 октября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор

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