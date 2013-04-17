Весна 1914 года. Канун Первой мировой войны. Уланский полк, в котором служит поручик Александр Григорьев стоит в заштатном малороссийском городке. Офицеры томятся от скуки, вне службы проводят время в убогом трактире. Пьют, спускают в карты, и без того, небольшое жалование. Однажды городской аптекарь, представил поручика местному богачу - коммерции советнику Стаховскому, чья племянница Нина, при случайной встрече, пленила Григорьева своей красотой. Его пригласили к Стаховским. Он был поражен роскошью и изысканностью их дома, а также радушию, с которым был принят. Поручик весь вечер танцевал с Ниной, но вдруг спохватился, что забыл пригласит на вальс дочь Стаховского, хорошенькую семнадцатилетнюю Леру. Он поспешил исправить оплошность, но в ответ на его приглашение девушка неожиданно разрыдалась. Он сразу не понял в чем дело, смешался и отошел. А через пять минут узнал от Нины (та испуганно увела его из гостиной), что Лера больна, что в результате несчастного случая, ее ноги парализованы, и с тех пор она прикована к инвалидной коляске. Поручик смущенно ретировался. И чтоб загладить вину, он, на последние деньги, купил огромный букет драгоценных роз, и послал их Лере. Девушка ответила благодарным письмом и новым приглашением…