Тот самый № 13
Билеты от 2000₽
Тот самый № 13

Спектакль Тот самый № 13

Постановка
Современник. Основная сцена 18+
Режиссер Владимир Машков
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Встречайте спектакль «ТОТ № 13» в Театре «Современник»!

Театральная легенда возвращается! В «ТОТ № 13» вновь поведает о приключениях помощника британского премьер-министра Ричарда Уилли. Он оказывается в номере отеля с секретаршей своего политического оппонента Джейн. Однако вечера в уединении не получится: герои неожиданно находят бездыханное тело незнакомца. Эти события открывают путь к запутанным интригам и комическим ситуациям, вовлекая в историю всё больше случайных персонажей.

Спектакль, поставленный народным артистом РФ Владимиром Машковым, был впервые представлен в 2001 году и на протяжении 25 лет оставался одним из самых кассовых спектаклей Москвы. Сегодня вы сможете увидеть новую версию «ТОТ самый № 13», где традиционные ценности Запада переплетаются с характерными абсурдными персонажами.

Готовьтесь к множеству интригующих сцен и неловких моментов, которые оставят яркие эмоции!

Действующие лица и исполнители:

  • Ричард Уилли — Народный артист РФ Сергей Угрюмов
  • Джордж Пигден — Владислав Миллер
  • Памела — Софья Бейман / Александра Крюкова
  • Джейн Уорзингтон — Диана Булавина / Ксения Утехина
  • Ронни — Владислав Наумов / Александр Фисенко
  • Пиона — Милана Бру / Арина Долгих
  • Мужское тело средних лет — Александр Лимин
  • Управляющий — Игорь Петров
  • Официант — Алексей Князев / Павел Шевандо

Постановочная группа:

  • Режиссёр — народный артист РФ Владимир Машков
  • Художник и художник по костюмам — заслуженный художник РФ Александр Боровский
  • Художник по свету — заслуженный деятель искусств РФ Дамир Исмагилов
  • Пластика — Леонид Тимцуник
  • Постановщики иллюзионных номеров — Лерико Цителашвили и Михаил Цителашвили
  • Помощники режиссёра — Яна Знаменская и Анастасия Ярославцева

Не упустите возможность увидеть этот знаковый спектакль на сцене Театра «Современник»!

Купить билет на спектакль Тот самый № 13

Помощь с билетами
Март
Апрель
13 марта пятница
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽
17 марта вторник
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽
8 апреля среда
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽
28 апреля вторник
19:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2000 ₽

