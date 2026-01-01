Спектакль Тот самый № 13

Театральная легенда возвращается! В «ТОТ № 13» вновь поведает о приключениях помощника британского премьер-министра Ричарда Уилли. Он оказывается в номере отеля с секретаршей своего политического оппонента Джейн. Однако вечера в уединении не получится: герои неожиданно находят бездыханное тело незнакомца. Эти события открывают путь к запутанным интригам и комическим ситуациям, вовлекая в историю всё больше случайных персонажей.
Спектакль, поставленный народным артистом РФ Владимиром Машковым, был впервые представлен в 2001 году и на протяжении 25 лет оставался одним из самых кассовых спектаклей Москвы. Сегодня вы сможете увидеть новую версию «ТОТ самый № 13», где традиционные ценности Запада переплетаются с характерными абсурдными персонажами.
Готовьтесь к множеству интригующих сцен и неловких моментов, которые оставят яркие эмоции!
Не упустите возможность увидеть этот знаковый спектакль на сцене Театра «Современник»!