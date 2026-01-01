Спектакль Тот самый № 13

Встречайте спектакль «ТОТ № 13» в Театре «Современник»!

Театральная легенда возвращается! В «ТОТ № 13» вновь поведает о приключениях помощника британского премьер-министра Ричарда Уилли. Он оказывается в номере отеля с секретаршей своего политического оппонента Джейн. Однако вечера в уединении не получится: герои неожиданно находят бездыханное тело незнакомца. Эти события открывают путь к запутанным интригам и комическим ситуациям, вовлекая в историю всё больше случайных персонажей.

Спектакль, поставленный народным артистом РФ Владимиром Машковым, был впервые представлен в 2001 году и на протяжении 25 лет оставался одним из самых кассовых спектаклей Москвы. Сегодня вы сможете увидеть новую версию «ТОТ самый № 13», где традиционные ценности Запада переплетаются с характерными абсурдными персонажами.

Готовьтесь к множеству интригующих сцен и неловких моментов, которые оставят яркие эмоции!

Действующие лица и исполнители:

Ричард Уилли — Народный артист РФ Сергей Угрюмов

Джордж Пигден — Владислав Миллер

Памела — Софья Бейман / Александра Крюкова

Джейн Уорзингтон — Диана Булавина / Ксения Утехина

Ронни — Владислав Наумов / Александр Фисенко

Пиона — Милана Бру / Арина Долгих

Мужское тело средних лет — Александр Лимин

Управляющий — Игорь Петров

Официант — Алексей Князев / Павел Шевандо

Постановочная группа:

Режиссёр — народный артист РФ Владимир Машков

Художник и художник по костюмам — заслуженный художник РФ Александр Боровский

Художник по свету — заслуженный деятель искусств РФ Дамир Исмагилов

Пластика — Леонид Тимцуник

Постановщики иллюзионных номеров — Лерико Цителашвили и Михаил Цителашвили

Помощники режиссёра — Яна Знаменская и Анастасия Ярославцева

Не упустите возможность увидеть этот знаковый спектакль на сцене Театра «Современник»!