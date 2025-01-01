Меню
Владимир Машков
Награды
Награды и номинации Владимира Машкова
Награды и номинации Владимира Машкова
ММКФ 2004
Приз зрительских симпатий
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 2001
Лучший актер
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Лучший актер
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
