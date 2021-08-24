Российский драматический сериал «Выжившие: 3200 км» – это история о сотруднике нефтяной компании по имени Максим, который отправляется в деловую поездку в Нижневартовск. Он должен встретиться с руководством городской администрации. В столице остались супруга Максима Полина и его дочь Соня. Вместе с героем в командировку отправилась и руководительница PR-отдела красивая и амбициозная Лена. Год назад они встречались, но потом мужчина бросил любовницу и вернулся к жене. Однако Лена по-прежнему влюблена в него...