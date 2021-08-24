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Киноафиша Сериалы Выжившие: 3200 км
Выжившие: 3200 км (2021 - 2021) Выжившие: 3200 км 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 1 час 20 минут
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О чем сериал

Российский драматический сериал «Выжившие: 3200 км» – это история о сотруднике нефтяной компании по имени Максим, который отправляется в деловую поездку в Нижневартовск. Он должен встретиться с руководством городской администрации. В столице остались супруга Максима Полина и его дочь Соня. Вместе с героем в командировку отправилась и руководительница PR-отдела красивая и амбициозная Лена. Год назад они встречались, но потом мужчина бросил любовницу и вернулся к жене. Однако Лена по-прежнему влюблена в него...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Егор Корешков
Егор Корешков
Сергей Лактюнькин
Эрнест Тимерханов
Мария Лобанова
Мария Лобанова
Наталья Бардо
Наталья Бардо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выжившие: 3200 км - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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