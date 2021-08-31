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Киноафиша Сериалы Выжившие: Благие намерения
Выжившие: Благие намерения (2021 - 2021) Выжившие: Благие намерения 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 1 час 31 минуту
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О чем сериал

Российский драматический сериал «Выжившие: Благие намерения» – это история, которая начинается с того, что раненый мужчина по имени Глеб спасается от преследования. Он бежит по лесу, где на пути ему попадается охотник Захар. Тот оказывает помощь незнакомцу. Вместо признательности, Глеб убивает этого человека, после чего отправляется в его дом и знакомится с супругой убитого, выдавая их встречу за случайность. Глеб собирается занять место Захара, сделав вид, что не имеет отношения к исчезновению Настиного мужа.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Александра Виноградова
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Константин Фисенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выжившие: Благие намерения - Сезон 1 Сезон 1
2021, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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