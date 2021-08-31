Российский драматический сериал «Выжившие: Благие намерения» – это история, которая начинается с того, что раненый мужчина по имени Глеб спасается от преследования. Он бежит по лесу, где на пути ему попадается охотник Захар. Тот оказывает помощь незнакомцу. Вместо признательности, Глеб убивает этого человека, после чего отправляется в его дом и знакомится с супругой убитого, выдавая их встречу за случайность. Глеб собирается занять место Захара, сделав вид, что не имеет отношения к исчезновению Настиного мужа.