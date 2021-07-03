В центре событий оказывается молодой судья Кан Е-хан, который беспощадно вершит правосудие над нечестными людьми, превращая судебный процесс в реалити-шоу. В связи с этим его окрестили Дьявольским судьей. Загадочная аура и повадки аристократа не позволяют проявиться истинной личности Кан Е-хана и реализовать его намерения. Красивая и умная Чон Сон А является главным противником Кан Е Хана. Она не согласна с его ведением дел. Эта женщина связана с самыми влиятельными и опасными людьми в Южной Корее.