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Постер к сериалу Дьявольский судья
Постер к сериалу Дьявольский судья
Постер к сериалу Дьявольский судья
Постер к сериалу Дьявольский судья
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Киноафиша Сериалы Дьявольский судья

Дьявольский судья (2021 - 2021)

The Devil Judge 16+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодой судья Кан Е-хан, который беспощадно вершит правосудие над нечестными людьми, превращая судебный процесс в реалити-шоу. В связи с этим его окрестили Дьявольским судьей. Загадочная аура и повадки аристократа не позволяют проявиться истинной личности Кан Е-хана и реализовать его намерения. Красивая и умная Чон Сон А является главным противником Кан Е Хана. Она не согласна с его ведением дел. Эта женщина связана с самыми влиятельными и опасными людьми в Южной Корее.

В ролях
В ролях
Ли Со-хван
Ли Хва-рён
Чи Сон
Чон Чхэ-ын
Ан Нэ-сан
Ким Мин-джон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дьявольский судья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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